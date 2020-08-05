Beinsports iptali nasıl yapılır? Beinsports üyeliği nasıl iptal edilir?

Türkiye'de birçok maçın resmi yayıncısı olan Beinsports üzerinden birçok maç izlenebiliyor. Beinsports üzerinden izlenen maçlar listesine baktığımızda; TFF 1. Lig maçlarının yanı sıra Şampiyonlar Ligi, Türkiye Süper Lig , UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa liglerinden yer alan birçok maç yer alıyor. Fenerbahçe taraftarlarının Twitter üzerinden bugün kampanya başlatarak Beinsports üyeliklerinin iptali için tweet atmasının ardından vatandaşlar; Beinsports iptali nasıl yapılır, Beinsports ütelik iptali için ne yapmak gerekir araştırmalarına başladı. Peki Beinsports iptali nasıl yapılır?
Beinsports üyeliğini iptal etmek için Twitter üzerinden kampanya başlatan Fenerbahçeli vatandaşlar gündem oldu. Yapılan Beinsports iptal kampanyasının ardından, kampanya iptalini yapmak isteyen vatandaşlar Beinsports iptali nasıl yapılır sorusuna cevap aramaya başladı.
Beinsports üyelik iptali farklı birçok kanaldan yapılıyor. Aşğaıda bulunan yöntemlerle Beinsports iptali sağlanabiliyor. Peki Beinsports iptalinin herhangi bir cayma bedeli var mı? İptal talep eden vatandaşlar Beinsports iptali cayma bedeli olup olmadığını da 0212 473 73 73 numaralı müşteri hizmetlerinden öğrenebileceksiniz.
İşte BBeinsports iptal kanalları
Faks göndererek üyelik iptali
Evden evrak teslimiyle üyelik iptali
Digitürk müşteri hizmetleri üzerinden üyelik iptali
Adrese mektup göndererek üyelik iptali
Digitürk yetkili servisleri üzerinden üyelik iptali
Beinsports müşteri hizmetlerinden nasıl iptal edilir?
Beinsports üyelik iptali için 0212 473 73 73 numaralı müşteri hizmetlerinin aranması yolu ile de işlem yapılmaktadır. Fakz ile Bein Sports'un iptali için faks numarası 0212 473 99 99'dur. Bu numaradan üyelik iptali formu doldurup iptali başlatabilirsiniz. Beinsports üyelik iptali için gerekli evraklar nelerdir?
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