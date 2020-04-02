Belçika Ligi'inde şampiyon belli oluyor!

Belçika basınında yer alan haberde federasyon, normal sezondan kalan 1 haftayı oynatmayacak ve en yakın rakibiyle 15 puan farkla bulunan lider Club Brugge'ü şampiyon ilan edecek.
Belçika Pro League yönetimi de federasyona aynı görüşte olduğunu bildirdi. 15 Nisan'da yapılacak toplantıda karar resmen alınacak. Ligin internet sitesinde yer alan açıklamada, yönetim kurulunun salgın sebebiyle futbol oynanmasının mümkün olmadığı görüşünde birleştiği ve oy birliğiyle 2019-2020 sezonunun sona erdirilmesi önerisinde bulunduğu bildirildi.
Açıklamada, lig tescili için maçların ertelenmesinden önce oluşan güncel puan durumunun geçerli olması gerektiği ifade edildi.
Yönetim kurulu tarafından belirlenen çalışma grubunun, 15 Nisan'da gerçekleştirilecek genel kurul toplantısında nihai kararı vereceği kaydedildi.
Önerinin onaylanması durumunda, mevcut sistemde şampiyonluk grubu maçlarının oynandığı lig, normal sezonun bitimine bir hafta kala tescil edilmiş olacak.
Böylece 70 puanla Gent'in 15 puan önünde zirvede bulunan Club Brugge, 2019-2020 sezonunun şampiyonu kabul edilecek.
16 takımlı Belçika Ligi'nde 30 haftalık normal sezon bitiminde şampiyonluk turu adı altında play-off mücadelesi ilk 4 takımın katılımıyla yapılıyor ve play-off'u lider bitiren takım şampiyon oluyordu.
Habere göre Belçika Futbol Federasyonu, formaliteden de olsa bu kararını takımlara sunacak ve ardından resmi açıklama yapılacak.
Öte yandan küme düşmenin olmayacağı Belçika Ligi gelecek sezon alt ligden iki takımın yükselmesiyle 18 takımlı olarak yapılacak.
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