SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Belçika Ligi'inde şampiyon belli oluyor!

Belçika Ligi'inde şampiyon belli oluyor!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 02.04.2020 18:09 | Son Güncelleme

Belçika Futbol Federasyonu, koronavirüsü salgını sebebiyle sezonun geri kalan bölümünü oynatmama ve lider Club Brugge'ü şampiyon ilan etme hazırlığı yapıyor.

Belçika Ligi'inde şampiyon belli oluyor!

Belçika basınında yer alan haberde federasyon, normal sezondan kalan 1 haftayı oynatmayacak ve en yakın rakibiyle 15 puan farkla bulunan lider Club Brugge'ü şampiyon ilan edecek.

Belçika Pro League yönetimi de federasyona aynı görüşte olduğunu bildirdi. 15 Nisan'da yapılacak toplantıda karar resmen alınacak. Ligin internet sitesinde yer alan açıklamada, yönetim kurulunun salgın sebebiyle futbol oynanmasının mümkün olmadığı görüşünde birleştiği ve oy birliğiyle 2019-2020 sezonunun sona erdirilmesi önerisinde bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, lig tescili için maçların ertelenmesinden önce oluşan güncel puan durumunun geçerli olması gerektiği ifade edildi.

Yönetim kurulu tarafından belirlenen çalışma grubunun, 15 Nisan'da gerçekleştirilecek genel kurul toplantısında nihai kararı vereceği kaydedildi.

Önerinin onaylanması durumunda, mevcut sistemde şampiyonluk grubu maçlarının oynandığı lig, normal sezonun bitimine bir hafta kala tescil edilmiş olacak.

Böylece 70 puanla Gent'in 15 puan önünde zirvede bulunan Club Brugge, 2019-2020 sezonunun şampiyonu kabul edilecek.

16 takımlı Belçika Ligi'nde 30 haftalık normal sezon bitiminde şampiyonluk turu adı altında play-off mücadelesi ilk 4 takımın katılımıyla yapılıyor ve play-off'u lider bitiren takım şampiyon oluyordu.

Habere göre Belçika Futbol Federasyonu, formaliteden de olsa bu kararını takımlara sunacak ve ardından resmi açıklama yapılacak.

Öte yandan küme düşmenin olmayacağı Belçika Ligi gelecek sezon alt ligden iki takımın yükselmesiyle 18 takımlı olarak yapılacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sosyal medyaya damga vuran anlar: Bana yaklaşma!Sosyal medyaya damga vuran anlar: Bana yaklaşma!
EURO 2020'ye koronavirüs şokuEURO 2020'ye koronavirüs şoku
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Belçika club brugge Şampiyon

En Çok Okunan Haberler

Profesör yayını terk etti, Yılmaz kalemi masaya fırlattı

Profesör yayını terk etti, Yılmaz kalemi masaya fırlattı

Isparta'da koronavirüs vaka sayısı neden fazla? Açıklama geldi

Isparta'da koronavirüs vaka sayısı neden fazla? Açıklama geldi

Flaş açıklama! İşte Rüştü Reçber'in son durumu

Flaş açıklama! İşte Rüştü Reçber'in son durumu

G.Saray'da ayrılık! Yıldız isim gidiyor

G.Saray'da ayrılık! Yıldız isim gidiyor

Flaş! Yılmaz Vural'dan F.Bahçe sözleri

Flaş! Yılmaz Vural'dan F.Bahçe sözleri

İl hakemi ve eşi karantinaya alındı

İl hakemi ve eşi karantinaya alındı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

UEFA'dan kulüplere FFP müjdesi

UEFA'dan kulüplere FFP müjdesi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Ligler iptal olursa kim şampiyon olur?

Ligler iptal olursa kim şampiyon olur?

Daum: Reddettiğim için pişmanım

Daum: Reddettiğim için pişmanım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Belçika Ligi'inde şampiyon belli oluyor!

Belçika Ligi'inde şampiyon belli oluyor!

Tacikistan Futbol Ligi'nin 4 Nisan'da başlayacağı açıklandı

Tacikistan ligi ilginç bir karara imza attı!

EURO 2020 Play-Off maçları eylül ayına ertelendi

EURO 2020'ye koronavirüs şoku

Dünyaca ünlü yıldız George Weah'ten koronavirüs şarkısı!

Yıldız oyuncudan koronavirüs şarkısı

9 yaşındaki çocuk attığı golle sosyal medyayı salladı!

Sosyal medya 9 yaşındaki çocuğun attığı bu golü konuşuyor!

Japonya 1. Lig'de ilk koronavirüs vakası

Futbol dünyasında koronavirüs şoku!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.