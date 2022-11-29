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Belçika Milli Takımı'nda yumruk yumruğa kavga! Büyük olay var...

29.11.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belçika'da soyunma odasında Kevin de Bruyne ve Jan Vertonegan arasında büyük bir kavga çıktı. Araya giren isim Romelu Lukaku oldu. Fas mağlubiyetinin ardından sinirler gerilirken, medya önünde yapılan açıklamalar kavganın fitilini ateşledi.

Belçika Milli Takımı'nda yumruk yumruğa kavga! Büyük olay var...
Jan Vertonghen

Jan Vertonghen

BEL Belçika
Yaş: 35 / Pozisyon Defans
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Dünya Kupası grup maçında Fas'a 2-0 mağlup olan Belçika'da soyunma odası karıştı. Kevin de Bruyne'nin açıklamaları sonrası turnuva öncesi sarsılan Belçika'da kavga çıktı.

TAKIMIN YAŞLANDIĞINI VURGULADI

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De Bruyne, takımın yaşlandığını vurgulayarak; "2018'de şansımız vardı, ancak başaramadık. Bazı oyuncular yok, yeni arkadaşlar geldi, fakat 2018'deki gibi değiliz. İyi bir takımımız var, ancak Dünya Kupası'nı kazanmak için çok yaşlıyız" ifadelerini kullanmıştı.

ATIŞMALAR BAŞLADI

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Fas'a 2-0 mağlup olan Belçika'da maç sonunda tecrübeli oyuncu Vertonghen, De Bruyne'ye gönderme yaptı. Vertonghen, "Hücumda neredeyse hiç pozisyon yaratamıyoruz." diyerek yıldız oyuncuya gönderme yaptı.

KAVGAYI LUKAKU AYIRDI

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Belçika'da De Bruyne ve Vertonghen'in basın önündeki atışmaları sonrasında yüksek tansiyon soyunma odasında da sürdü. De Bruyne ile Vertonghen'in yumruk yumruğa kavgaya tutuştuğu ve Romelu Lukaku'nun ayırdığı ifade edildi.

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