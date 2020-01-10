YURTHABER
  4. Belde evi kursiyerleri kulakların pasını sildi

Belde evi kursiyerleri kulakların pasını sildi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 10.01.2020 13:01 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi Zişan Kızılcıklı Belde Evi kursiyerleri, ’Unutulmayan Türküler’ adlı konserde seslendirdikleri eserler ile izleyicilere güzel bir gece yaşattı.Tepebaşı Belediyesinin belde evlerinde eğitim alan kursiyerlerin hünerlerini sergiledikleri etkinlikler yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi Zişan Kızılcıklı Belde Evi kursiyerleri, ’Unutulmayan Türküler’ adlı konserde seslendirdikleri eserler ile izleyicilere güzel bir gece yaşattı.
Tepebaşı Belediyesinin belde evlerinde eğitim alan kursiyerlerin hünerlerini sergiledikleri etkinlikler yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Mehmet Özel şefliğinde, ’Unutulmayan Türküler’ isimli konserde izleyici karşısına çıkan Zişan Kızılcıklı Belde Evi kursiyerleri, birbirinden güzel eserleri başarı ile icra etti. Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak gerçekleştirilen konserde kursiyerler, ‘Çiçekten harman olmaz’, ‘Bizim pencereler yele karşıdır’, ‘Senden Ziyade’, ‘Hasret düştü gönlüme’ gibi türküleri seslendirdi.
Yoğun ilgi gören konserde katılımcılar türkülere de eşlik ederken, gece sonunda kursiyerler uzun süre ayakta alkışlandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREmeklilik, ek gösterge, EYT! Bakan duyurdu...Emeklilik, ek gösterge, EYT! Bakan duyurdu...
Taekwondo sporcuları kuşak bağladıTaekwondo sporcuları kuşak bağladı
‘Robotik Kodlama ve Tasarım Etkinlikleri’ işbirliği protokolü imzalandı‘Robotik Kodlama ve Tasarım Etkinlikleri’ işbirliği protokolü imzalandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yunanistan'dan getirilen 463 kilogram kaçak et ele geçirildi

Yunanistan'dan getirilen 463 kilogram kaçak et ele geçirildi

Beylikdüzü'nde silahlı soygun

Beylikdüzü'nde silahlı soygun

Gültepe Köprüsü 3 gün trafiğe kapanacak

Gültepe Köprüsü 3 gün trafiğe kapanacak

Nazilli Tarım Fuarı 3. kez kapılarını açtı

Nazilli Tarım Fuarı 3. kez kapılarını açtı

Lohusa depresyonu tüm aileyi sarsabilir

Lohusa depresyonu tüm aileyi sarsabilir

Kayseri’de cinayet

Kayseri’de cinayet

Eskişehir Namaz Vakitleri 10 Ocak Cuma

İmsak
06:43
Sabah
08:12
Öğle
13:10
İkindi
15:37
Akşam
17:58
Yatsı
19:22

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Cuma

Akbulut Eczanesi
Tepebasi
Onat Eczanesi
Odunpazari
Özabaklı Eczanesi
Odunpazari
Tepeoğlu Eczanesi
Odunpazari
Timur Eczanesi
Odunpazari
Anıl Eczanesi
Tepebasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü

Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kürşat Yenilmez’in acı günü

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kürşat Yenilmez’in acı günü

Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!

Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!

ESO Başkanı Kesikbaş: "Eskişehir sanayisi yerli otomobilin üretiminde yer almaya hazırdır"

ESO Başkanı Kesikbaş: "Eskişehir sanayisi yerli otomobilin üretiminde yer almaya hazırdır"

GÜNCELLEME - Eskişehir'de bir kişinin öldüğü silahlı saldırı

GÜNCELLEME - Eskişehir'de bir kişinin öldüğü silahlı saldırı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.