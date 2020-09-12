Belde ve köylere korona virüs tedbir kontrolü

Şırnak’ın Uludere İlçe Kaymakamı Ahmet Solmaz, Hilal Belde Belediye Başkanı Cafer Benek ve Uludere Jandarma Merkez Komutan Vekili Yüzbaşı Yunus Göl, köy ve beldelerde korona virüs denetimleri gerçekleştirdi.

Uludere’nin Hilal ve Şenoba beldelerinde Kaymakam Solmaz ve beraberindeki heyet tarafından denetim yapıldı. Denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları hakkında bilgilendirme yapılarak esnafın bu konudaki öneri ve görüşleri dinlendi. Maskesiz gezen vatandaşlara gerekli uyarılar yapılarak maske dağıtıldı.

