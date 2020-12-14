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Belediye araç filosuna 8 araç daha katıldı

KİLİS HABERLERİ  | 14.12.2020 12:45 | Son Güncelleme

Kilis Belediyesi araç filosuna 8 araç daha katılırken Belediye Başkanı Servet Ramazan, araçları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Gerek hibe gerekse belediye bütçesinden olmak üzere yeni araç takviyeleriyle araç filosunu gençleştirerek büyüttüklerini ifada ederek, “Öncelikli amacımız her zaman vatandaşlarımıza en hızlı ve sağlıklı hizmeti sunmaktır.

Belediye araç filosuna 8 araç daha katıldı

Kilis Belediyesi araç filosuna 8 araç daha katılırken Belediye Başkanı Servet Ramazan, araçları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.
Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Gerek hibe gerekse belediye bütçesinden olmak üzere yeni araç takviyeleriyle araç filosunu gençleştirerek büyüttüklerini ifada ederek, “Öncelikli amacımız her zaman vatandaşlarımıza en hızlı ve sağlıklı hizmeti sunmaktır. Bu hizmetlerin başında da temizlik gelmektedir. Şehrimizin temizliğine büyük önem veriyoruz. Bu doğrultuda atılması gerek tüm adımları da atıyoruz. Kendi maddi kaynaklarımızla almış olduğumuz araçlarımıza ek olarak hibe araçlarda alıyoruz. Sıfır atık projesi kapsamında kullanacağımız araçlarımız daha hızlı ve verimli bir atık toplama faaliyeti gerçekleştirecektir. 2 adet çöp kamyonu, 2 adet çöp taksi 2 adet atık transfer aracı 1 adet çekici 1 adet transit araç filomuza katılmıştır” dedi.

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