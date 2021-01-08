YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Belediye Başkan Yardımcısı Aydemir Halk Ekmek Fabrikası’nı inceledi

Belediye Başkan Yardımcısı Aydemir Halk Ekmek Fabrikası’nı inceledi

08.01.2021 14:22 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Belediye Başkan Yardımcısı Aydemir Halk Ekmek Fabrikası’nı inceledi

Kars Belediye Başkan Vekili Musa Aydemir, belediye ait ekmek fabrikasında bir takım incelemelerde bulundu.Vali, Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün talimatlarıyla geçtiğimiz ay hizmete sunularak yeniden üretime başlayan Belediye Halk Ekmek Fabrikası’nın vatandaşlara daha sağlıklı ve hijyenik ortamda hizmet sunması adına başlatılan modernizasyon çalışmaları devam ediyor.Modernizasyon çalışmaları devam eden Belediye Halk Ekmek Fabrikasında Vali Yardımcısı, Belediye Başkan Yardımcısı Musa Aydemir, üretim bantları, depo, ekmek pişirme üniteleri ve tesisleri gezerek denetimlerde bulundu.Aydemir yapılan çalışmaları yerinde gördü ve yetkililerden hijyen kuralları çerçevesinde ekmek pişirmelerini istedi.

Kars Belediye Başkan Vekili Musa Aydemir, belediye ait ekmek fabrikasında bir takım incelemelerde bulundu.
Vali, Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün talimatlarıyla geçtiğimiz ay hizmete sunularak yeniden üretime başlayan Belediye Halk Ekmek Fabrikası’nın vatandaşlara daha sağlıklı ve hijyenik ortamda hizmet sunması adına başlatılan modernizasyon çalışmaları devam ediyor.
Modernizasyon çalışmaları devam eden Belediye Halk Ekmek Fabrikasında Vali Yardımcısı, Belediye Başkan Yardımcısı Musa Aydemir, üretim bantları, depo, ekmek pişirme üniteleri ve tesisleri gezerek denetimlerde bulundu.
Aydemir yapılan çalışmaları yerinde gördü ve yetkililerden hijyen kuralları çerçevesinde ekmek pişirmelerini istedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü oyuncunun kızından olay paylaşım! Çırılçıplak... Ünlü oyuncunun kızından olay paylaşım! Çırılçıplak...
Polisten 'sessiz ölüm' uyarısıPolisten 'sessiz ölüm' uyarısı

Kars Namaz Vakitleri 8 Ocak Cuma

İmsak
05:54
Sabah
07:24
Öğle
12:19
İkindi
14:43
Akşam
17:04
Yatsı
18:29

Kars Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Cuma

Özge Eczanesi
Merkez
Nur Eczanesi
Kagizman
Saglık Eczanesi
Sarikamis
Akın Eczanesi
Selim
Tümünü Göster
Kars ECZANELER
Kars ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Didim’de deniz patlıcanı toplayan dalgıç vurgun yedi

Didim’de deniz patlıcanı toplayan dalgıç vurgun yedi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

KARDEMİR’de tehdit iddiası

KARDEMİR’de tehdit iddiası

Maçın ardından

Maçın ardından

Başkan Kılınç, muhalefet partili meclis üyeleriyle istişare toplantısında buluştu

Başkan Kılınç, muhalefet partili meclis üyeleriyle istişare toplantısında buluştu

Diğer Haberler

Köylülerin buz tutan Kars Çayı'nda "curling" keyfi

Köylülerin buz tutan Kars Çayı'nda "curling" keyfi

Otizmli Şerefcan’dan Sarıkamışa’a mektup var

Otizmli Şerefcan’dan Sarıkamışa’a mektup var

Tarımsal üretim için akademik işbirliği

Tarımsal üretim için akademik işbirliği

Jandarma’dan şehit ve gazi ailelerini ziyaret

Jandarma’dan şehit ve gazi ailelerini ziyaret

Sarıkamış’ta yaban hayvanlara yitecek bırakıldı

Sarıkamış’ta yaban hayvanlara yitecek bırakıldı

Vali Öksüz, Sarıkamış’ta

Vali Öksüz, Sarıkamış’ta

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.