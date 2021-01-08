Belediye Başkan Yardımcısı Aydemir Halk Ekmek Fabrikası’nı inceledi

Kars Belediye Başkan Vekili Musa Aydemir, belediye ait ekmek fabrikasında bir takım incelemelerde bulundu.

Vali, Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün talimatlarıyla geçtiğimiz ay hizmete sunularak yeniden üretime başlayan Belediye Halk Ekmek Fabrikası’nın vatandaşlara daha sağlıklı ve hijyenik ortamda hizmet sunması adına başlatılan modernizasyon çalışmaları devam ediyor.

Modernizasyon çalışmaları devam eden Belediye Halk Ekmek Fabrikasında Vali Yardımcısı, Belediye Başkan Yardımcısı Musa Aydemir, üretim bantları, depo, ekmek pişirme üniteleri ve tesisleri gezerek denetimlerde bulundu.

Aydemir yapılan çalışmaları yerinde gördü ve yetkililerden hijyen kuralları çerçevesinde ekmek pişirmelerini istedi.

