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Belediye Başkanı Arı, koordinasyon toplantısına katıldı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 13.07.2020 15:18 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir’de gerçekleştirilecek olan yatırımların ele alındığı koordinasyon toplantısına katıldı.Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel başkanlığında gerçekleştirilen toplantı Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Topuzluhan Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi.Toplantıya AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe’nin yanı sıra Belediye Başkanı Rasim Arı, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, İl Özel İdare Genel Sekreteri Kamil Duru ve daire müdürleri katıldı.Toplantıda Nevşehir’de devam eden ve gerçekleştirilecek olan çeşitli yatırım projelerine ilişkin istişarelerde bulunulurken Belediye Başkanı Rasim Arı’da Vali Sezer ve Milletvekillerine Nevşehir Belediyesi’nin yürütmekte olduğu projeler hakkında bilgiler verdi.

Belediye Başkanı Arı, koordinasyon toplantısına katıldı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir’de gerçekleştirilecek olan yatırımların ele alındığı koordinasyon toplantısına katıldı.
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel başkanlığında gerçekleştirilen toplantı Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Topuzluhan Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi.
Toplantıya AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe’nin yanı sıra Belediye Başkanı Rasim Arı, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, İl Özel İdare Genel Sekreteri Kamil Duru ve daire müdürleri katıldı.
Toplantıda Nevşehir’de devam eden ve gerçekleştirilecek olan çeşitli yatırım projelerine ilişkin istişarelerde bulunulurken Belediye Başkanı Rasim Arı’da Vali Sezer ve Milletvekillerine Nevşehir Belediyesi’nin yürütmekte olduğu projeler hakkında bilgiler verdi.

Belediye Başkanı Arı, koordinasyon toplantısına katıldı

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