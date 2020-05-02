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Belediye başkanı Elif’in isteğini geri çevirmedi

SİVAS HABERLERİ  | 02.05.2020 13:33 | Son Güncelleme

Sivas belediyesini arayarak ölen kuşlarının yerine bir çift kuş isteyen 7 yaşındaki Elif’in isteği başkan Bilgin tarafından yerine getirildi.Sivas’ta yaşayan 7 yaşındaki Elif Su Yılmaz, Sivas Belediyesini arayarak Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’den ölen kuşlarının yerine bir çift kuş istediğini söyledi.

Sivas belediyesini arayarak ölen kuşlarının yerine bir çift kuş isteyen 7 yaşındaki Elif’in isteği başkan Bilgin tarafından yerine getirildi.
Sivas’ta yaşayan 7 yaşındaki Elif Su Yılmaz, Sivas Belediyesini arayarak Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’den ölen kuşlarının yerine bir çift kuş istediğini söyledi. Minik Elif’in bu isteğini duyan Başkan Bilgin, küçük kızı telefonla arayarak kendisine bir çift kuş göndereceğini söyledi. Elif’in isteğini geri çevirmeyen Başkan Bilgin’in talimatıyla Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, Ahmet Turan Gazi Mahallesi’nde ailesi ile birlikte yaşayan Elif Su Yılmaz’a bir çift muhabbet kuşu hediye etti.

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