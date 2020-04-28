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Belediye başkanı kapı kapı gezerek yardım dağıtıyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 28.04.2020 12:55 | Son Güncelleme

Korona virüs ile mücadele kapsamında yardım seferberliği başlatan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, ilçedeki tüm haneleri kapı kapı gezeerk yardım kolisi dağıtıyor.Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Ramazan ayı nedeniyle ilçede ki tüm hanelere gıda yardımı çalışmasını tüm hızıyla devam ettiriyor.

Belediye başkanı kapı kapı gezerek yardım dağıtıyor

Korona virüs ile mücadele kapsamında yardım seferberliği başlatan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, ilçedeki tüm haneleri kapı kapı gezeerk yardım kolisi dağıtıyor.
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Ramazan ayı nedeniyle ilçede ki tüm hanelere gıda yardımı çalışmasını tüm hızıyla devam ettiriyor. Dilovası Belediyesi’nin yaklaşık 10 gün önce başlattığı yardım ve dayanışma seferberliği kapsamında gıda kolileri ile patates-soğan paketleri Vefa Destek Grubu ve belediye personellerinden oluşan ekipler tarafından gece-gündüz demeden vatandaşlara ulaştırılıyor. Tam kadro sahaya inen Vefa Destek Grubu ve Dilovası Belediyesi personeline zaman zaman Başkan Şayir’de eşlik ediyor.
İlçede yardıma muhtaç aileler başta olmak üzere tüm vatandaşlara kendi elleriyle gıda yardımı ulaştıran Başkan Şayir’i vatandaşlar dua ve teşekkür ederek uğurladılar. Başkan Şayir ve beraberindekiler ziyaret ettikleri evlerde vatandaşlar ile sohbet ederek, evlerinde kalmalarını ve kendilerinin her zaman yanlarında olduklarını hatırlattı.

Belediye başkanı kapı kapı gezerek yardım dağıtıyor

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