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Belediye Başkanı Şahin’den sporculara 500 TL’lik hediye çeki

BİLECİK HABERLERİ  | 06.06.2020 15:29 | Son Güncelleme

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin tarafından Kuraş Ümitler Türkiye Şampiyonası’nda derece elde eden sporculara 500 TL’lik hediye çeki verildi.Kuraş Ümitler Türkiye Şampiyonası’nda derece elde eden Bilecik Belediyesi Spor ve Gençlik Kulübü Kuraş Takımı sporcuları, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’i makamında ziyaret etti.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin tarafından Kuraş Ümitler Türkiye Şampiyonası’nda derece elde eden sporculara 500 TL’lik hediye çeki verildi.
Kuraş Ümitler Türkiye Şampiyonası’nda derece elde eden Bilecik Belediyesi Spor ve Gençlik Kulübü Kuraş Takımı sporcuları, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’i makamında ziyaret etti. Sporculara 500 TL’lik hediye çeki veren Başkan Şahin, "Korona virüs salgını dolayısıyla hediyelerimizi bugün takdim ettiğimiz sporcularımıza, ziyaretleri dolayısıyla teşekkürlerimi sunuyor, spor hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.

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Sevin Eczanesi
Bozuyuk
Yeni Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
Kaan Eczanesi
Sogut
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