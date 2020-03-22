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Belediye ekipleri dezenfeksiyon mesaisinde

ZONGULDAK HABERLERİ  | 22.03.2020 16:30 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde ekipler parkları ve oturma gruplarını geçici süreyle halkın kullanımına kapattı.

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde ekipler parkları ve oturma gruplarını geçici süreyle halkın kullanımına kapattı. Öte yandan ilçede dezenfeksiyon mesaisi hafta sonu da sürdü.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Kozlu ilçesinde de belediye ekipleri hafta sonu mesailerini sürdürdü. Temizlik işlerine bağlı ekipler pazar günü ilçenin tüm mahallelerini dezenfekte ederek yıkama aracı ile yıkadı. Park ve Bahçeler şefliği ilçede bulunan parkları ve oturuma alanlarını geçici süre Koronavirüs ile mücadele kapsamında halkın kullanımına kapattı. Vatandaşlar da belediye personeline teşekkür ederek özverili çalışmalarından dolayı takdir etti.

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