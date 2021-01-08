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Belediye işçilerine en düşük 3 bin 500 TL maaş müjdesi

08.01.2021 21:47 | Son Güncelleme:
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Adıyaman Belediye Başkanlığında görevli işçilerin bundan sonraki süreçte en düşük 3 bin 500 TL ve üzerinde maaş alabilmeleri için toplu iş sözleşmesi hazırlanıyor.Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, belediyede çalışan işçiler arasındaki ücret farkını en aza indirebilmek adına çalışmalarda bulundu.

Adıyaman Belediye Başkanlığında görevli işçilerin bundan sonraki süreçte en düşük 3 bin 500 TL ve üzerinde maaş alabilmeleri için toplu iş sözleşmesi hazırlanıyor.
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, belediyede çalışan işçiler arasındaki ücret farkını en aza indirebilmek adına çalışmalarda bulundu. Belediye bünyesindeki alt işveren ihalesinde istihdam edilen işçilerin toplu iş sözleşmelerinin yapılabilmesi için alt işveren şirketi yetkilileriyle görüşmeler sağlandı. Aynı zamanda belediye bünyesinde görev yapan tüm işçilerin faydalana bileceği bir yardım fonun da oluşturulması planlandı. Önümüzdeki günlerde imzalanması planlanan toplu iş sözleşmesiyle birlikte belediyede çalışan işçilerin en düşük maaşı 3 bin 500 TL ve üzerinde olacağı vurgulandı.
Yapılacak olan toplu iş sözleşmesiyle beraber işçilerin daha rahat bir nefes alacağını açıklayarak basın toplantısı düzenleyen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, “Bin 200 tane işçimiz var ve ben kendilerine verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Bu işçilerimizin emeklerinin karşılığını verebilmek adına arkadaşlarımız çok ciddi bir çalışma yaptı ve çalışmaya devam ediyorlar. Bir iş verenden ziyade bir işçi mantığıyla empati yaparak çalışmalar gerçekleştirdik. Bu anlamda gördüğümüz eksiklerden bir tanesi ciddi bir ücret farklılığının olmasıydı. Arkadaşlar bu farklılığı daha asgari seviyeye düşürmek için var güçleriyle çalıştılar. Tabi bunu yaparken de hakkaniyetle, adaletle yapma noktasında bunu yaparken de eğitiminden tutunda tecrübesine kadar bir takım kriterler koyarak hem adalet sağlansın hem de ücret uçurumunu azaltmaya çalıştık. Yardım fonu oluşturduk. Bu yardım fonunda birikecek olan para, çalışma esnasında kaza, hastalık, evlilik gibi durumlarda kullanılabilecek. Ben tekrardan bu çalışmaları yapan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum ve bütün işçilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Şuan için en düşük maaş alan kişi 3 bin 330 TL’dir ama bu toplu iş sözleşmesiyle en düşük maaşı yaklaşık 3 bin 500 TL’in altına düşürmemeye çalışacağız. Arkadaşlarımızın çalışmaları bu yönde” diye konuştu.

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