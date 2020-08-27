Belediye meclis toplantısı Parion Antik Kenti’nde yapılacak

Biga Belediyesi’nin Eylül 2020 olağan meclis toplantısı Kemer Köyü’ndeki Parion Antik Kenti’nde yapılacak.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan’ın Ağustos ayı meclis toplantısında önerdiği ve tüm meclis üyelerince oy birliğiyle kabul edilen, Eylül meclis toplantısının Parion Antik Kenti’ndeki odeion alanında yapılması kararı gerçekleşiyor. 2bin 800 yıllık tarihi geçmişi ve 2005 yılından bu yana süren bilimsel kazılarla Türkiye’nin çok önemli antik kentleri arasında yer alan Parion, 1 Eylül 2020’de tarihi bir toplantıya ev sahipliği yapacak.

Biga’nın tarih, kültür ve turizmine büyük önem verdiklerini belirten Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, “Biga Belediyesi olarak Biga’mızın tarihi yerlerinin tanıtımı için çalışırken aynı zamanda projeler geliştirmeye devam ediyor. Ülkemizin, ilçemizin tarihi ve turizmi içerisinde büyük bir öneme sahip olan Parion Antik Kenti’nde uzun zamandır meclis toplantısı yapmanın düşüncesini taşıyorduk. Bu düşüncemizi inşallah Salı günü düzenleyeceğimiz Eylül ayı meclis toplantımızla hayata geçiriyoruz. Biga’mız çok köklü bir tarihi ve kültürel geçmişe sahip. 2800 yıllık Parion’da 2 bin yıl önce 80 bin kişi yaşamış. Binlerce yıl sonra ise Kemer köyümüzdeki Parion Antik Kenti’miz meclis toplantımıza tanıklık edecek. Ulusal ve uluslararası farkındalık oluşturması açısından da toplantımızı çok kıymetli görüyoruz. Toplantımız için Kültür ve Turizm Bakanlığı’mızdan gerekli izinleri aldık. Toplantımızın, Parion Antik Kenti’nin tanıtımı açısından faydalı olunacağına inanıldığı için Valiliğimiz, Kaymakamlığımız ve ilgili müdürlüklerce de bu kararımız memnuniyetle karşılandı. Biga’mız tarihi, kültürü ve doğal güzellikleriyle bir insanın aradığı her şeyi bulabileceği bir şehir olarak her geçen gün daha çok tanınıyor ve cazibe merkezi haline geliyor” dedi.

Vatandaşlar ise 1 Eylül 2020 Salı günü saat 16:00’da yapılacak tarihi meclis toplantısını Biga Belediyesi’nin resmi Facebook sosyal medya hesabından canlı olarak izleyebilecek.

