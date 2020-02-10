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Belediye personeline deprem semineri

BALIKESİR HABERLERİ  | 10.02.2020 16:51 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinin fay hattı üzerinde bulunması nedeniyle Sındırgı Belediyesi depremle ilgili çalışmalarını hızlandırdı.Sosyal medya hesapları ve umuma açık ekranlarda vatandaşlar deprem öncesi ve sonrasında yapmaları gerekenler hakkında bilgilendirilirken, belediye personeline de deprem semineri verildi.

Belediye personeline deprem semineri

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinin fay hattı üzerinde bulunması nedeniyle Sındırgı Belediyesi depremle ilgili çalışmalarını hızlandırdı.
Sosyal medya hesapları ve umuma açık ekranlarda vatandaşlar deprem öncesi ve sonrasında yapmaları gerekenler hakkında bilgilendirilirken, belediye personeline de deprem semineri verildi. İlçedeki kamu kurum ve kuruluşları ve AFAD ekipleri ile koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdüren Sındırgı Belediyesi personel eğitimine de önem veriyor.
Belediye toplantı salonunda gerçekleştirilen deprem seminerinde iş güvenliği uzmanı Yunus Ok tarafından personele deprem öncesi hazırlıklar, deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi. Önümüzdeki günlerde de tatbikat yapılarak bilgilerin taze tutulacağı bildirildi.
Doğal afetlerde hayat kurtarmada eğitimin önemli olduğunu belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş " Sındırgı jeotermal kaynakların bolca olduğu noktalardan biri. İnsanlar tarafından bilinen bir konu: bir bölgede jeotermal varsa deprem açısından riskli demektir. Bizler bu amaçla ilçemizde tedbirlerimiz aldık Allah vermesin. Ama böyle bir durumda kaçış planlarımız, toplanma noktalarımız, itfaiyemizle beraber ve Sındırgı’da bulanan Akut ve ulusal noktadaki bütün birimlerle irtibatımız tam manasında kurulmuş durumda. Allah böyle bir felaket verdiği anda inşallah muhtarlarımızla çevre halkımızla belediye personelimizle bir uyum içerisinde en az zararla bu işlerden kurtulmanın planını yapmış durumdayız. Bu konuda da personelimizin de eğitimine önem veriyoruz. Rabbım doğal afetleri vermesin“ şeklinde konuştu.

Belediye personeline deprem semineri

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