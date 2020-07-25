Belediye şehir içi toplu taşıma seferlerine başlıyor

Hakkari Belediyesi tarafından alınan yeni toplu taşıma araçları, seferlerine başlıyor.

Bir süre önce Hakkari Belediyesine alınan ve düzenlenen törenle tanıtımı yapılan 10 adet toplu taşıma aracının, 27 Temmuz Pazartesi günü hizmet vermeye başlayacak. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Vali Akbıyık, şehir içi toplu taşıma araçlarının 27-31 Temmuz tarihleri arasında vatandaşları ücretsiz taşıyacağını ifade etti. Hakkari’nin huzur şehri olma yolunda hızla ilerlediğini dile getiren Vali Akbıyık, yeni araçların hayırlı olması temennisinde bulundu.

