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Belediye teyakkuza geçti, selin izleri 2 saatte temizlendi

İZMİR HABERLERİ  | 23.06.2020 16:30 | Son Güncelleme

Gaziemir’de aniden bastıran aşırı yağmur sonucu Aktepe-Emrez mahallelerinden geçen dere yatağının taşması sonucu sel meydana geldi.

Gaziemir’de aniden bastıran aşırı yağmur sonucu Aktepe-Emrez mahallelerinden geçen dere yatağının taşması sonucu sel meydana geldi. Selden etkilenen yurttaşların yardımına Gaziemir Belediyesi ekipleri koştu.
Gaziemir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli ekipler selin izlerini silmek için teyakkuza geçti. 5 arazözle sokaklardaki suları tahliye eden ekipler, 2 saat süren yoğun çalışma sonucunda sokaklardan selin izlerini temizledi. Rögar kapaklarında meydana gelen tıkanıklıkları açan belediye çalışanları, dere yataklarında oluşan birikintileri de temizledi.
Aşırı yağış sonucu evlerini ve iş yerlerini su basan yurttaşların yardımına koşan ekipler, suyun tahliye edilmesinde vatandaşlara destek verdi. Belediyenin temizlik ekipleri, selden etkilen yurttaşlara talep etmeleri halinde ev temizliği konusunda da destek verecek. Selin izlerinin silinmesinin ardından belediyenin ilaçlama ekipleri selden etkilenen evleri ziyaret ederek dezenfekte edecek.

Başkan Arda sel bölgesinde
Selin yaşanmasıyla belediye ekiplerini teyakkuza geçiren Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, sel bölgesinde ekiplerin çalışmalarını koordine etti. Belediye meclis üyeleriyle birlikte selden etkilenen yurttaşlara destek veren, yaşadıkları sorunları yakından takip eden Başkan Arda, “Küresel ısınmaya bağlı olarak yaşanan mevsim değişikliklerinden dolayı çok kısa sürede normalin çok üzerinde yağmur yağdı. Çok kuvvetli bir sağanak yağış oldu, doğal afet yaşadık. Dere yatağında meydana gelen taşma sonucu oluşan selden yurttaşlarımızın en az hasarla etkilenmeleri için ekiplerimizi teyakkuza geçirdik. Evlerdeki, sokaklardaki suyu tahliye eden ekiplerimiz, canla başla çalışarak 2 saat gibi kısa bir sürede selin izlerini sildi. Dere yatağında oluşan birikintileri temizleyen ekiplerimiz, tıkanan rögar kapaklarını da açtı. Selden etkilenen yurttaşlarımızın evlerini dezenfekte edecek ve talep eden vatandaşlarımızın evlerini temizleyeceğiz. Selden etkilenen yurttaşlarımızın sorunlarını çözüme kavuşturmak için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun” diye konuştu.

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