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"Belediyelerin nefes alması lazım; çünkü nefes alan belediyeler hizmet üretir"

İZMİR HABERLERİ  | 17.07.2020 16:00 | Son Güncelleme

Belediyelerin kamu borçlarının arttığını ifade eden Konak Belediyesi ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Abdül Batur, "Belediyelerin nefes alması lazım; çünkü nefes alan belediyeler hizmet üretir.

Belediyelerin kamu borçlarının arttığını ifade eden Konak Belediyesi ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Abdül Batur, "Belediyelerin nefes alması lazım; çünkü nefes alan belediyeler hizmet üretir. Bu borçların bir defaya mahsus olarak silinmesi ve beyaz bir sayfa açılması şart oldu" diye konuştu.
Kıyı Ege Belediyeler Birliğinin de başkanı olan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, belediyelerin kamu borçlarının arttığını belirtti. Batur, "Belediyelerde bıçak kemiğe dayandı. Bu borçların bir defaya mahsus olarak silinmesi ve beyaz bir sayfa açılması şart oldu" diye aktardı.
Özellikle salgın sürecinin yerel yönetimlerin ne kadar önemli birimler olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Batur, toplanan vergilerden belediyelere pay aktarılması gerektiğini de belirterek, “Belediyelerin nefes alması lazım; çünkü nefes alan belediyeler hizmet üretir” diye konuştu.
Batur, “Bu süreçte çok sayıda yönetmelik, genelge, kanun çıktı ve her birinde de belediyelere yeni bir görev tanımı yapıldı, yeni bir harcama yükü bindi; ama gelirlerini artıracak hiçbir çalışma gerçekleştirilmedi. Belediyelerde artık bıçak kemiğe dayandı. Konak Belediyesi olarak bir sıkıntımız yok; ama gelecekte yatırımlar için kredi kullanma noktasında olabiliriz. Bugün insana hizmet üreten; ama maalesef SGK, vergi gibi kamusal borçları hat safhada olan belediyeler var. Bu borçların bir defaya mahsus olmak üzere silinmesi ve beyaz bir sayfa açılması şart oldu. Vatandaşın üstüne yük bindirmeden, vatandaşın ödediği vergilerden belediyelere aktarılmasını istiyoruz. Örneğin; yol yapılıyor, bozuluyor; üstünden araba geçiyor. Arabanın ruhsatı verilirken, belediyenin de ondan bir hakkı doğmalı” dedi.

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