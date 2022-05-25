YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Belediyelerin yapı ruhsatı verdiği bina sayısı yılın ilk çeyreğinde yüzde 22,5 azaldı

Belediyelerin yapı ruhsatı verdiği bina sayısı yılın ilk çeyreğinde yüzde 22,5 azaldı

25.05.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belediyelerin yapı ruhsatı verdiği bina sayısı yılın ilk çeyreğinde yüzde 22,5 azaldı

Belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı, 2022 Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,5 azalış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2022'nin 1. çeyreğine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde yıllık bazda belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 22,5, daire sayısı yüzde 27,9, yüz ölçümü yüzde 21,8 azaldı.

Yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüz ölçümü 26,9 milyon metrekare olurken, bunun 14,9 milyon metrekaresinin konut, 6,6 milyon metrekaresinin konut dışı ve 5,4 milyon metrekaresinin ise ortak kullanım alanı olduğu görüldü.

Kullanma amacına göre en yüksek pay 17,8 milyon metrekareyle iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binaların oldu. Bunu 2,4 milyon metrekareyle bir daireli ikamet amaçlı binalar izledi.

- Yapı kullanma izin belgesi

Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinde bina sayısı, söz konusu çeyrekte 2021'in aynı dönemine göre yüzde 7,1, daire sayısı yüzde 2,4, yüz ölçümü yüzde 7,9 azaldı.

Bu yapıların toplam yüz ölçümü 30,4 milyon metrekare olarak hesaplanırken, bunun 17,7 milyon metrekaresini konut, 6 milyon metrekaresini konut dışı ve 6,7 milyon metrekaresini ortak kullanım alanları oluşturdu.

Kullanma amacına göre en yüksek pay 23,4 milyon metrekareyle iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binaların oldu. Bunu 1,3 milyon metrekareyle bir daireli ikamet amaçlı binalar takip etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Halikarnas Balıkçısı'nın mektubundan ilham alan besteye İngiltere ve ABD'den ödülHalikarnas Balıkçısı'nın mektubundan ilham alan besteye İngiltere ve ABD'den ödül
Türkiye Kupası finalinde Kayserispor-Sivasspor maçına doğruTürkiye Kupası finalinde Kayserispor-Sivasspor maçına doğru
Türk Eğitim-Sen, Aday Öğretmenlik ve Kariyer Basamakları Yönetmeliği'nin iptali için dava açtıTürk Eğitim-Sen, Aday Öğretmenlik ve Kariyer Basamakları Yönetmeliği'nin iptali için dava açtı

Ankara Namaz Vakitleri 26 Mayıs Perşembe

İmsak
03:30
Sabah
05:18
Öğle
12:51
İkindi
16:46
Akşam
20:13
Yatsı
21:54
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Konseri iptal edilen şarkıcı çok sinirlendi! "Karanlığı ve sapıklığı..."

Konseri iptal edilen şarkıcı çok sinirlendi! "Karanlığı ve sapıklığı..."

Eteğinin boyu zorladı! Frikik verince...

Eteğinin boyu zorladı! Frikik verince...

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Faydası da zararı da düşündüğünüzden daha çok!

Faydası da zararı da düşündüğünüzden daha çok!

Tıkalı tuvalet sorunu ortadan kalkıyor!

Tıkalı tuvalet sorunu ortadan kalkıyor!

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.