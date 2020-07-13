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Belediye’nin hizmet götürme çalışmaları sürüyor

KİLİS HABERLERİ  | 13.07.2020 15:33 | Son Güncelleme

Kilis Belediyesi tarafından vatandaşlara hizmet götürülmesi çalışmaları aralıksız sürüyor.Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yaz aylarında vatandaşların en büyük sorunu olan sinek ve haşere sorununa müdahale etmek için çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.Vatandaşın, sağlıklı bir yaz mevsimi geçirmesi için periyodik olarak çalışmalar devam ediyor.Su İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kent merkezinde muhtelif yerlerinde su arıza bakım onarım ve alt yapı çalışmaları devam ediyor.

Belediye’nin hizmet götürme çalışmaları sürüyor

Kilis Belediyesi tarafından vatandaşlara hizmet götürülmesi çalışmaları aralıksız sürüyor.
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yaz aylarında vatandaşların en büyük sorunu olan sinek ve haşere sorununa müdahale etmek için çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.Vatandaşın, sağlıklı bir yaz mevsimi geçirmesi için periyodik olarak çalışmalar devam ediyor.
Su İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kent merkezinde muhtelif yerlerinde su arıza bakım onarım ve alt yapı çalışmaları devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, İl geneli kaldırım tamiratı, yeni kaldırım çalışması ve asfalt yama çalışmalarına devam ediyor.

Belediye’nin hizmet götürme çalışmaları sürüyor

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