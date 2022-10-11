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Belek ve Kızılot sahillerinden bu yıl 125 bin caretta caretta yavrusu denize ulaştı

11.10.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta carettaların en önemli yuvalama yerleri arasında bulunan Antalya'nın Belek ve Kızılot sahillerinde, bu yıl 3 bin 100 yuva tespit edildi - Bölgede çalışma yürüten Ekolojik Araştırmalar Derneği üyesi Fatih Polat: - "1000 yavrudan sadece 1 ya da 2'si erginliğe ulaşabiliyor. Çoğu denizdeki avcılar ya da insan kaynaklı nedenlerle yok oluyor"

SÜLEYMAN ELÇİN - Avrupa'nın en büyük caretta caretta yuvalama alanları arasında yer alan Belek ve Kızılot sahillerinde, bu yıl 3 bin 100'e yakın yuvadan çıkan yaklaşık 125 bin kaplumbağa yavrusunun denizle buluştuğu belirlendi.

Nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan caretta caretta yavrularının, kuma gömülü yumurtalarından çıkıp zorlu yolculuğun ardından mavi sularla buluşma süreçleri tamamlandı.

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) Başkanı Ali Fuat Canbolat öncülüğünde hazırlanan "Deniz Kaplumbağalarını İzleme ve Koruma Projesi" kapsamında hem yuvaları tespit ederek korumaya alan hem de yavruların denizle buluşmalarını takip eden akademisyen ve gönüllülerin de sahillerdeki "yaşam nöbeti" sona erdi.

Mayısın başında bölgeye gelerek her sabah erken saatlerde uyanıp öğle saatlerine kadar yuva ve yavru çıkışını takip eden gönüllü ekipler, Belek ve Kızılot sahillerinde yaklaşık 3 bin 100 caretta caretta yuvası belirledi.

- "Doğa ve hayvan sevgimiz bizi motive ediyor"

EKAD Kızılot Bölgesi Proje Sorumlusu Biyolog Fatih Polat, AA muhabirine, deniz kaplumbağalarının bölge turizmi için önemli bir değer ve marka olduğunu söyledi.

Ali Fuat Canbolat'ın liderliğinde bölgede çok güzel bir ekip çalışması yaptıklarını anlatan Polat, farklı ülkelerden gelen öğrencilerin de kendilerine katıldığını ifade etti.

Polat, bu yıl yaklaşık 125 bin kadar caretta caretta yavrusunu denizle buluşturduklarını belirterek, "Her sabah yavru çıkışı tamamlanan yuvaları kazarak kontrol ediyoruz. Yuvalardaki yumurta kabuklarından yola çıkarak denize ulaşan yavru sayısını tespit ediyoruz. 1000 yavrudan sadece 1 ya da 2'si erginliğe ulaşabiliyor. Çoğu denizdeki avcılar ya da insan kaynaklı nedenlerle yok oluyor." dedi.

Belek ve Kızılot sahillerinin, caretta caretta neslinin devamı için önemli olduğunu vurgulayan Polat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Akdeniz'in en önemli yuvalama alanlarından olan bu sahillerin korunmasına önem veriyoruz. Bölgede turizmciler ve tatilcilerle iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Sahaya çıktığımız zaman tatilcileri bilgilendiriyoruz. Hiç yorulmadan, yılmadan herkesin tatilde olduğu aylarda biz sabahın erken saatlerinde kalkıp caretta carettaları korumak için çabalıyoruz. Doğa ve hayvan sevgimiz bizi motive ediyor."

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Anahtar Kelimeler:
Kaplumbağa Caretta Caretta Belek

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