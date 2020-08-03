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Belhanda'ya İtalya'dan sürpriz talip: Sampdoria

GALATASARAY HABERLERİ  | 03.08.2020 07:38 | Son Güncelleme

Galatasaray ile 1 yıllık sözleşmesi kalan ve 5 milyon euro bonservis bedeli belirlenen Younes Belhanda'ya Sampdoria talip oldu.

Belhanda'ya İtalya'dan sürpriz talip: Sampdoria

İtalya Serie A'da kalmayı garantileyen Sampdoria, Galatasaray'dan Younes Belhanda'yı gündemine aldı.

Sampnews24'te yer alan habere göre; gelecek sezon için orta sahaya profilli bir oyuncu eklemek isteyen Sampdoria, Younes Belhanda transferi için nabız yoklamaya başladı. Galatasaray'ın Belhanda için 5 milyon euro bonservis bedeli belirlediği ve bu ücreti veren kulübe Faslı oyuncuyla görüşme izni vereceği bilgisi yer aldı.

Younes Belhanda'yı bu yaz Arap kulüpleri sonrası ilk kez Avrupa'nın 5 büyük liginden bir kulüp istemiş oldu.

Galatasaray, Belhanda'nın bonservisi için Dinamo Kiev'e toplam 10 milyon euro ödedi. Belhanda, sarı kırmızılılarda 103 maça çıkarken 14 gol atıp 23 asist yaptı.

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