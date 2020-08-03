Belhanda'ya İtalya'dan sürpriz talip: Sampdoria

İtalya Serie A'da kalmayı garantileyen Sampdoria, Galatasaray'dan Younes Belhanda'yı gündemine aldı.
Sampnews24'te yer alan habere göre; gelecek sezon için orta sahaya profilli bir oyuncu eklemek isteyen Sampdoria, Younes Belhanda transferi için nabız yoklamaya başladı. Galatasaray'ın Belhanda için 5 milyon euro bonservis bedeli belirlediği ve bu ücreti veren kulübe Faslı oyuncuyla görüşme izni vereceği bilgisi yer aldı.
Younes Belhanda'yı bu yaz Arap kulüpleri sonrası ilk kez Avrupa'nın 5 büyük liginden bir kulüp istemiş oldu.
Galatasaray, Belhanda'nın bonservisi için Dinamo Kiev'e toplam 10 milyon euro ödedi. Belhanda, sarı kırmızılılarda 103 maça çıkarken 14 gol atıp 23 asist yaptı.
Beşiktaş'ın ilgilendiği yıldız isim futbolu bıraktı
Acun Ilıcalı, Trabzonsporlu yıldızla tatilde!
Onyekuru'nun yeni takımı duyanları şaşkına çevirdi
Galatasaray, Diagne hakkında kararını açıkladı!
Beşiktaş'ta Pukki sesleri
Zeynep Demirel'in Instagram paylaşımı çok konuşuldu
Yıldız oyuncu, karısını başkasıyla yakaladı... Depresyona girdi!
Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu
Ahmet Ağaoğlu'ndan mesaj
Çalhanoğlu en golcü sezonunu yaşadı
Portekiz Kupası Porto'nun
İtalya Serie A'da zirve şekillendi
Flaş çağrı! "Süper Lig, 22 takımla oynansın"
Vedat Muriqi'e özel tedbir!
Okuyucu Yorumları 0 yorum