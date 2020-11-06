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Bellona Kayseri 7. mağlubiyetini aldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 06.11.2020 16:12 | Son Güncelleme

Bellona Kayseri Basketbol takımı ligde oynadığı 8 maçta 7 kez mağlup oldu.Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol kötü gidişatın önüne geçemiyor.

Bellona Kayseri Basketbol takımı ligde oynadığı 8 maçta 7 kez mağlup oldu.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol kötü gidişatın önüne geçemiyor. Ligde 8 maça çıkan ve sadece 1 kez kazanan sarı kırmızılılar, 7 müsabakada da rakiplerine boyun eğdi. Sadece sahasında oynadığı OGM Ormanspor maçını kazanan Bellona Kayseri Basketbol takımında başarısızlığın önüne geçilmesi için çaba sarf ediliyor.
Lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmek isteyen sarı kırmızılı takım 5 Aralık günü deplasmanda Elazığ İl Özel İdarespor ile karşılaşacak.

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Kayseri Namaz Vakitleri 8 Kasım Pazar

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Sabah
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Kayseri Nöbetçi Eczaneler 8 Kasım Pazar

Karacalar Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Sıhhat Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ayhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Eda Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Nalbantoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Büyüktaşkın Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Sarıgül Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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