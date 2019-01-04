Bellona Kayseri Basketbol Odyssey Sims ile anlaşma sağladı

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol, kadrosuna bir oyuncu daha kattı. 26 yaşındaki Odyssey Sims ile sezon sonuna kadar geçerli olmak kaydıyla sözleşme yapıldı. Dün anlaşma sağlanan ve gece geç saatlerde Kayseri'ye gelen Amerikalı basketçi, bugün Bellona Kayseri Basketbol takımına katılacak.

İHA muhabirine açıklama yapan Bellona Kayseri Basketbol Sportif Direktörü Ahmet Bozbey, "2015-2016 sezonunda kadromuzda yeralan 26 yaşındaki Odyssey Sims ile anlaşmaya vardık. Guard olarak nitelendirilen 1 numara mevkinde forma giyen Sims, gücümüze güç katacaktır" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Ifunanya Debbıe Ibekwe'yi transfer ederek önemli bir adım attıklarını dile getiren Ahmet Bozbey, "Ligimizi ve takımımızı bilen Sims transferi ile şimdilik takviye konusuna noktayı koyduk. Artık tamamen lig maçlarına konsantre olacağız" yorumunda bulundu.



