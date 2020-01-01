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  4. Bellona Kayseri Basketbol'da Perisa gitti, Manolya geldi

Bellona Kayseri Basketbol'da Perisa gitti, Manolya geldi

BASKETBOL HABERLERİ  | 01.01.2020 15:58 | Son Güncelleme

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'da Hırvat basketbolcu Klaudia Perisa takımdan ayrılırken Birevim Elazığ İl Özel İdarespor forması giyen Manolya Kurtulmuş takıma dahil oldu.

Bellona Kayseri Basketbol'da Perisa gitti, Manolya geldi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol Birevim Elazığ İl Özel İdarespor forması giyen 22 yaşındaki Manolya Kurtulmuş ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. 1998 doğumlu olan Manolya Kurtulmuş, bu sezon Birevim Elazığ İl Özel İdarespor forması ile 11 resmi maça çıkmıştı. Kayseri takımı "Transfer çalışmaları kapsamında Manolya Kurtulmuş ile anlaşma sağlamıştır. Kendisine hoş geldin diyor ve başarılar diliyoruz" açıklamasını yaptı.

Bellona Kayseri Basketbol ayrıca takıma sezon başında dahil olan 23 yaşındaki Hırvat basketbolcu Klaudia Perisa ile yollarını ayırdı. Bu sezon Bellona Kayseri Basketbol forması ile ligde 59 sayı kaydeden Hırvat basketbolcu, FİBA Kadınlar Avrupa Kupası maçlarında ise 48 sayı üretti.

(DHA)

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Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi Bellona Kayseri Basketbol manolya kurtulmuş Klaudia Perisa

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