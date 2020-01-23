Bellona Kayseri, Beşiktaş’a hazırlanıyor

Bellona Kayseri Basketbol, ligin 16.haftasında deplasmanda Beşiktaş TRC İnşaat’a konuk olacak.

Herbalife Nutrıtıon Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol, Pazar günü oynayacağı Beşiktaş TRC İnşaat maçı hazırlıklarını günden tek antrenman ile sürdürüyor.

Beşiktaş TRC İnşaat maçı hazırlıklarını başantrenör Ayhan Avcı nezaretinde sürdüren Sarı-Kırmızılılar deplasmandan galibiyetle dönerek çıkışını sürdürmek istiyor. Ligde geride kalan 15.hafta sonunda 13 maça çıkan Bellona Kayseri Basketbol, 7 galibiyet ve 6 mağlubiyet alan Bellona Kayseri Basketbol 20 puanla 8.sırada yer aldı.

26 Ocak 2020 Pazar günü İstanbul Akatlar Spor ve Kültür Kompleksinde oynanacak olan Beşiktaş TRC İnşaat-Bellona Kayseri Basketbol karşılaşması saat 15.15’de başlayacak.



