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Bem-Bir-Sen’ den nezaket ziyareti

KAYSERİ HABERLERİ  | 06.11.2020 16:09 | Son Güncelleme

Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu ve Bem-Bir-Sen Kayseri İl Başkanı Mehmet Karakaş Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu ve Bem-Bir-Sen Kayseri İl Başkanı Mehmet Karakaş Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu’nu makamında ziyaret etti.
Memurların hakları ve yaşadığı sorunların çözümü noktasında istişareler yapılan görüşmeden ötürü Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu’na teşekkürlerini ileten Genel Başkan Levent Uslu, görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sorunların çözümü konusunda istişare mekanizmasının önemine değinen Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, ziyaretlerinden ötürü Genel Başkan Levent Uslu ve beraberindeki heyete teşekkür ederek, “Sendikamızla her zaman el eleyiz. Gerek memur, gerekse işçi arkadaşlarımızın hak ettikleri ücretin zamanında verilmesi, elde edecekleri haklar ve çalışma ortamlarının iyileştirilmesine önem veriyoruz. Belediye olarak işçi ve memur olarak çalışanlarımızın her zaman yanlarındayız; sosyal ve kültürel anlamda yaşam kalitelerini artırmak amacıyla çalışanlara her türlü desteği veriyoruz. Belediyemizdeki huzurlu çalışma ilçemizdeki huzuru ve refahı da beraberinde getiriyor. Çok çalışıyoruz ve mesai arkadaşlarımızla güzel hizmetler ortaya koyuyoruz. Rabbim ağzımızın tadını bozdurmasın. Nazik ziyaretleri için başkanlarımıza teşekkür ederim” dedi.

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Kocasinan
Dengiz Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
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Gaziosman Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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Melikgazi
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