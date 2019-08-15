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Benim Adım Melek dizisinden ilk kareler paylaşıldı

DİZİ HABERLERİ  | 15.08.2019 17:06 | Son Güncelleme

Merakla beklenen dizi, eylül ayında TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşacak.

Benim Adım Melek dizisinden ilk kareler paylaşıldı

Yapımcılığını Üs Yapım - Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği başrollerini Nehir Erdoğan, Kutsi, Mustafa Mert Koç, Rabia Soytürk ve Şerif Sezer’in paylaştığı ‘Benim Adım Melek’ dizisinin çekimleri devam ediyor.

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‘Benim Adım Melek’ dizisinin çekimlerinin ilk ayağı olan Belgrad’da 10 gün süren dev bir ekip ve prodüksiyonla 48’i Türk, 40’ı Sırp çekim ekibi ile 981 figüran yer aldı. Belgrad’da çekimlerin tamamlanmasının ardından oyuncular ve set ekibi İstanbul’a döndü.

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İstanbul’da yapılacak çekimlerin ardından Gaziantep’e gidecek dizi ekibi tarihi mekanlarda çekimler yapacak. Gaziantep çekimlerinde Haleplizade konağı, Gazi Konağı ve Mecidiye Han ile tarihi alanlar kullanılacak.

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Yönetmen koltuğunda Cem Akyoldaş’ın yer aldığı dizinin senaryosunu ise Nilüfer Özçelik ve Berfu Ergenekon kaleme alıyor. Dizinin müziklerini başarılı müzisyen Yıldıray Gürgen hazırlarken, Jenerik müziğini ise Aydilge hazırlayıp seslendirdi. 'Benim Adım Melek’ Eylül ayında TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşacak.

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