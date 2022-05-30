"Benim Hikayem Projesi" ile Anadolu çocuklarını kamera ile tanıştırıyorlar

Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nin "Benim Hikayem" Projesi kapsamında Kilis, Malatya, Van, Bayburt ve Kastamonu'da 2 bin 500 çocuğa ulaşıldı.

Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü iş birliği ve desteğiyle yürüttüğü "Benim Hikayem" Projesi kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğrenciler kamerayla tanıştırılıyor.

Dernek yetkilileri, 5 yıl önce başlatılan proje kapsamında il il gezerek kamera arkasına meraklı 9-14 yaş arası çocukların yeteneklerini keşfetmesini sağlıyor.

Bu kapsamda ziyaret edilen 10 okuldan biri de Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Akbük köyü ilk ve ortaokulu oldu.

Burada öğrencilerle bir araya gelen Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel ve Anadolu Ajansı (AA) Görüntü Yönetmeni Mehmet Rıza Marufoğlu, öğrencilere görsel medyada kameramanlık mesleğinin önemini ve nasıl yapıldığını anlattı.

Etkinliğe ilk kez katılan sanal gerçeklik eğitmeni Selçuk Yılmaz ise sanal gözlüğü tanıtarak, öğrencilere çeşitli oyunlar oynattı.

Sanal gerçeklik gözlüğünü takarak boks maçı yapan öğretmenleri ve dans eden arkadaşlarını izleyen çocuklar, eğlenceli dakikalar geçirdi.

Polatel, AA muhabirine, projeyi 5 yıldır sürdürdüklerini söyledi.

Bu yıl 10 okul belirlediklerini anlatan Polatel, "On ilin ilk ayağı olan 5 ile gittik. Kilis, Malatya, Van, Bayburt ve Kastamonu'da 2 bin 500 çocuğa ulaştık. İlk ayağı Kastamonu ile bitirdik. Projenin ikinci ayağı eylülde başlayacak." dedi.

Çocukları kamera ile tanıştırmak istediklerini belirten Polatel, şöyle devam etti:

"Kameralar hakkında bilgi sahibi olup, onlara farklı bakış açıları kazandırmak istedik. Bugün burada çocukları ayrıca sanal gerçeklik gözlükleri ile de tanıştırdık. Amacımız onlara ders vermek değil, küçük çaplı da olsa dünyalarını değiştirmek. Bu belki onların tüm ömrüne etki edecek. Hayatlarına farklı bir bakış açısı sağlayacak. Bizim amacımız dezavantajlı bölgelerdeki çocuklara ulaşmak, onları kamera ile tanıştırmak."

Öğrenci Sude Yumuşak ise çok eğlenceli bir etkinlik olduğunu belirterek, "Bugün kameraman ağabeyler geldi. Bize kamera kullanım eğitimi verdiler. Kameraların özelliklerini anlattılar. Kameranın ne işe yaradığını anlattılar. Herhangi bir film ya da belgesel çekerken nelerle karşılaşacağımızı anlattılar. Sanal gerçeklik gözlüğü getirdiler. Onları taktık, çok eğlendik, çok güzeldi. İleride bu mesleği yapmak istiyorum. Güzel ve eğlenceli bir meslek. O yüzden muhabir olmak istiyorum. Geldikleri için çok mutlu oldum." diye konuştu.

Azime Gül Uğur da çok mutlu olduğunu vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"Bugün kameraman ağabey ve ablalar geldi. Bize kameraların nasıl çalıştığını anlattılar. Sanal gerçeklik gözlüğü taktık. Gelmeden önce heyecanlıydım, şu anda çok mutluyum. Hiç görmediğim ve denemediğim şeyler denedim. Sanal gözlüğü ilk gözüme taktığımda kendimi çok tuhaf hissettim. Sanki sanal ortamdaymış gibi hissettim. Evde bazen belgesel izlediğimde nasıl çekildiğini merak ediyordum. İçimde bu mesleğe karşı merak oluştu."

Sanal gerçeklik eğitmeni Selçuk Yılmaz ise çocukların heyecanına ortak olduklarını anlatarak, "Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nin projesi kapsamında Kastamonu'dayız. Çocukların sanal gerçeklik gözlüğüyle ilgili tecrübe yaşamaları için geldik. Amacımız çocuklara sanal gerçeklik ortamını anlatabilmek. İlk kez bir köy okulunda çocuklara bu deneyimi yaşattık. Çocuklardan enteresan tepkiler aldık. Büyülendiler, çabucak adapte oldular. Gözlük takarak sanal olarak farklı ortamlara giren çocuklar farklı tepkiler verdiler. Hem gözlük takanlar hem de onları izleyen çocuklar çok eğlendi." dedi.

