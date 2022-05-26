"Benim Hikayem Projesi" ile bu yıl 8 bin öğrenci kamerayla tanışacak

Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel, "Benim Hikayem Projesi" ile bu yıl 8 bin öğrenciyi kamerayla tanıştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Türkiye Haber Kameramanları Derneğinin Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü iş birliği ve desteğiyle yürüttüğü "Benim Hikayem" projesi kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğrenciler kamerayla tanıştırılıyor.

Dernek yetkilileri, 5 yıl önce başlatılan proje kapsamında il il gezerek kamera arkasına meraklı 9-14 yaş arası çocukların yeteneklerini keşfetmesini sağlıyor.

Bu kapsamda ziyaret edilen 10 okuldan biri de Bayburt'taki Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu oldu.

Burada öğrencilerle bir araya gelen Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Polatel ve Anadolu Ajansı (AA) Görüntü Yönetmeni Mehmet Rıza Marufoğlu, öğrencilere görsel medyada kameramanlık mesleğinin önemini ve nasıl yapıldığını anlattı.

Polatel ve Marufoğlu'ndan kameranın teknik özellikleri, belgesel yönetmenliği, sinema çekimi ve röportaj teknikleri hakkında teorik bilgiler alan öğrenciler, daha sonra okul bahçesinde oluşturulan alanda kendi kullandıkları kamera ve diğer ekipmanlarla çekim gerçekleştirdi.

Aytekin Polatel, AA muhabirine, kamerayla tanıştırdıkları çocuklara, kameranın kullanım yerlerini, canlı bağlantının nasıl yapıldığını anlatarak farklı bakış açıları kazandırmaya çalıştıklarını söyledi.

Gelecekte yapacakları meslekle ilgili deneyim yaşamalarını istediklerini ifade eden Polatel, "Her gün yaptığımız canlı yayınları, çocukların da bu yaşlarında biraz tecrübe etmelerini sağlıyoruz. Mesleki deneyim sunmaya çalışıyoruz. Kameraların teknik özelliklerini anlatıyoruz. Aslında çocuklar teknik özelliklerini çok iyi biliyor. Çünkü dijital çağda dijital çocuklar bunlar ve hepsi kameraya çok hakimler." diye konuştu.

Polatel, proje kapsamında bu yıl 10 il belirlediklerini ve mayıs ayında 5 ili ziyaret edeceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu iller Bayburt, Malatya, Van, Kilis ve Kastamonu. Bu ilk ayakta bizim hedefimiz 3 bin çocuğa ulaşabilmek ve bu 3 bin çocukla eylülde devam edeceğimiz ikinci ayakla birlikte toplamda 8 bin çocuğa ulaşabilmek. Tüm bu çocuklarla birlikte olup kameraları onlara tanıtıp gösterip onlarla neler çekilebileceğini anlatabilirsek ne mutlu bize."

