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Beren Saat, yeni dizisi Atiye'nin setinden paylaşım yaptı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 22:13 | Son Güncelleme

Netflix'in yeni Türk dizisi Atiye'den başrol oynayan Beren Saat, dizi setinden eğlenceli bir paylaşım yaptı.

Beren Saat, yeni dizisi Atiye'nin setinden paylaşım yaptı!

Netflix'in Göbeklitepe'yi konu alan yeni Türk dizisi Atiye'nin çekimleri sürüyor. Ünlü oyuncu Beren Saat, başrolünde oynadığı Atiye'nin setinden paylaşım yaptı.

İki arkadaşının gözlerine bant taktığı fotoğrafta, Beren Saat, İngilizce olarak 'iş' yazdı.

beren

ATİYE DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Atiye, ailesi ve sevgilisi Ozan ile İstanbul'da sade ve mutlu bir hayat sürmektedir, ta ki dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe'de yapılan bir keşifle hayatı değişene kadar. Bölgedeki kazı çalışmalarını yürüten arkeolog Erhan, Atiye ile Göbeklitepe arasındaki mistik ilişkiyi gözler önüne seren bir sembol keşfeder.

Atiye ona bambaşka bir kapı açan bu gizemli olayın peşine düşerek antik tapınakta geçmişini aramaya karar verir.

Bu gizem perdesi aralandıkça Atiye'nin karşısına çıkan olaylar ona geçmişle geleceği, gerçek ile ruhani arasındaki her şeyi sorgulatacaktır..

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Atiye Beren Saat

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
çok korkunç ne gerek var bu poza
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