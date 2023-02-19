MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Berfu Yenenler çirkin mesajı ifşa etti! "Sen sadece kocanın göbeğini yönetirsin"

Berfu Yenenler çirkin mesajı ifşa etti! "Sen sadece kocanın göbeğini yönetirsin"

19.02.2023 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki yıkıcı depremlerden sonra çocuklar için harekete geçen Berfu Yenenler geçtiğimiz gün Mimarlar Odası heyetinin depreme dair açıklamalarını paylaştı. Yenenler aldığı çirkin bir mesajla şoke oldu ve mesajı da ifşa etti.

Berfu Yenenler çirkin mesajı ifşa etti! "Sen sadece kocanın göbeğini yönetirsin"

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede inceleme yapan Mimarlar Odası heyeti açıklama yaptı. Heyette yer alan Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Candan Karakuş, “‘Bir yıl içerisinde yeniden ayağa kaldıracağız’ diyorlar. Böyle bir şey yok. Siz, yerleşim yerlerini yanlış seçmişsiniz. Zemin sıvılaşması, bataklık olan yerleri seçmişsiniz. Fay hatlarının olduğu yerleri yerleşime açmışsınız. Siz, buralarda bir yıl içerisinde bina yükseltemezsiniz. Bütün yanlışlık buradan çıkıyor” dedi.

Depremin ilk gününden beri çocuklar için çabalayan Berfu Yenenler Mimarlar Odası'nın açıklamalarını paylaştı. Ancak beklenmedik bir mesajla şoke oldu.

sdsdsds

"KOCANLA ÜNLÜ OLDUN..."

Bir takipçi Berfu Yenenler'e "Çık da bu ülkeyi yönet bakayım kocanın sadece göbeğini yönetirsin sen uzaktan konuşmak güzel ne b.k yaptı ... bitmeyen metrolar doğru sen de haklısın ... Allah'ın dini kıtları Allah sizlerin yüzünden yakmasın bu dünyada bizi mal kocanla ünlü oldun Allah'ın cahilleri..." yazarak hakaretlerde bulundu.

Berfu Yenenler mesajı ifşa ederek "Gerçekten acımızda boğulurken ve sorgulanacak bu kadar çok şey varken bize mi saldırmaya karar verdin Rabia" diyerek tepki gösterdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yardım istedi! "AFAD hâlâ çadır götürmedi çünkü..."Yardım istedi! "AFAD hâlâ çadır götürmedi çünkü..."
Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz'dan son paylaşım! "Allah'ım bu acıyı kimseye yaşatmasın!"Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz'dan son paylaşım! "Allah'ım bu acıyı kimseye yaşatmasın!"
Günlerdir göçük altındaydı... Taha Duymaz'dan acı haber geldi!Günlerdir göçük altındaydı... Taha Duymaz'dan acı haber geldi!
Anahtar Kelimeler:
Berfu Yenenler ele aktan gününde

En Çok Okunan Haberler

Kritik talimatı depremin ilk günü vermiş! "Savaştayız, gerekirse ölüme gideceksiniz"

Kritik talimatı depremin ilk günü vermiş! "Savaştayız, gerekirse ölüme gideceksiniz"

EYT için '1 yıl ertelenecek' iddiası gündem yarattı!

EYT için '1 yıl ertelenecek' iddiası gündem yarattı!

İmamın söyledikleri herkesi ağlattı! Gelen soru hüzne boğdu

İmamın söyledikleri herkesi ağlattı! Gelen soru hüzne boğdu

Kâbe imamı gözyaşlarına boğuldu! Cuma hutbesinde duygulu anlar

Kâbe imamı gözyaşlarına boğuldu! Cuma hutbesinde duygulu anlar

Galatasaray'ın yeni transferi Sam Adekugbe, kulüp tarihine geçti!

Galatasaray'ın yeni transferi Sam Adekugbe, kulüp tarihine geçti!

Başörtülü pozu dikkat çekti! Yorum yağdı

Başörtülü pozu dikkat çekti! Yorum yağdı

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.