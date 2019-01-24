Berkay Özcan'ın Hamburg'a transfer olacağı iddia edildi

Alman temsilcisi Stuttgart'ta futbol yaşımı sürdüren milli futbolcu Berkay Özcan’a talipler var.

Berkay'a bir başka Alman takımı Hamburg talip oldu. Alman basınında yer alan haberlere göre Hamburg’un 20 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istediği ve kısa zamanda bu durumun çözüleceği belirtildi.

Berkay Özcan Stuttgart'ta bu sezon sadece 3 resmi karşılaşmada maçta forma giydi.

