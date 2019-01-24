Berkay Özcan'ın Hamburg'a transfer olacağı iddia edildi

Alman temsilcisi Stuttgart'ta futbol yaşımı sürdüren milli futbolcu Berkay Özcan’a talipler var.
Berkay'a bir başka Alman takımı Hamburg talip oldu. Alman basınında yer alan haberlere göre Hamburg’un 20 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istediği ve kısa zamanda bu durumun çözüleceği belirtildi.
Berkay Özcan Stuttgart'ta bu sezon sadece 3 resmi karşılaşmada maçta forma giydi.
G.Saray'a transferde büyük müjde!
F.Bahçe için İstanbul'a geliyor!
Flaş Quaresma gelişmesi! Terk ettiler
Kulüp görüşmeyi resmen açıkladı
Albayrak'tan transfer sözleri
Oğuz Çetin'e görev
Fenerbahçe'de Adebayor sesleri
Benfica kupaya veda etti
Adriano kafaları karıştırdı
Meler en fazla Trabzonspor maçlarına çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum