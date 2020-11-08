Bernard Mensah, milli takıma gitmeme kararı aldı

Beşiktaş’ın Ganalı yıldızı Bernard Mensah milli takıma ara verdiğini açıkladı. 9 ve 12 Ekim tarihlerinde Gana’nın Mali ve Katar’la oynadığı maçlarda kadroya çağırılan ancak döndüğünde yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Mensah, bugün sosyal medyadan yaptığı açıklamayla milli takıma ara verdiğini ifade etti. Kariyerine odaklanmak istediğini ifade eden Mensah, "Milli takıma ara verdim. Şimdilik kariyerime konsantre olmak istiyorum. Destekleri için tüm Ganalılara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Gana Milli Takımı’ndan döndükten sonra koronavirüs testi pozitif çıkan Mensah, 26 Ekim’de oynanan Denizlispor mücadelesinde kadroda yer almayarak takımını yalnız bırakmak zorunda kalmıştı.
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