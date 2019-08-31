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Bernard Mensah ve Pedro Henrique, Galatasaray maçı sonrası hakeme tepki gösterdiler

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 31.08.2019 09:46 | Son Güncelleme

Kayserisporlu futbolcular Bernard Mensah ve Pedro Henrique, Galatasaray'a 3-2 kaybettikleri maçın ardından sosyal medya hesaplarından tepki gösterdiler.

Bernard Mensah ve Pedro Henrique, Galatasaray maçı sonrası hakeme tepki gösterdiler

Kayserisporlu futbolcular, Galatasaray'a 3-2 mağlup oldukları maçın ardından sosyal medyada patladılar.

Bernard Mensah twitter hesabından "Onlar VAR'dan anlıyorlar mı? Aman Tanrım" ifadeleri ile hakemleri eleştirdi.

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Kayserispor'un yeni transferi Pedro Henrique instagram hesabından Galatasaray'ın 3. golünü 90+8'den sonra attığını vurgulayarak Bravo ve alkış ifadelerini kullandı.

Pedro Henrique karşılaşmanın 73. dakikasında 2. sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atılırken, Bernard Mensah 69. dakikada sarı kart gördü.

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Anahtar Kelimeler:
bernard mensah Pedro Henrique Kayserispor

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