Berrak Tüzünataç çömelerek poz verdi! Derin yırtmacı olay oldu

Son olarak Fox Tv'de yayınlanan Kurşun dizisiyle ekranlarda yer alan Berrak Tüzünataç uzun zamandır bir projede yer almıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim iddialı tarzıyla gündemden düşmüyor.

Kusursuz fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken Berrak Tüzünataç bu defa derin yırtmaçlı elbisesiyle pozlar verdi. Tüzünataç çömelme akımına da uydu.

Ünlü oyuncunun son paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Tüzünataç'a takipçileri; 'Yıkılıyorsun', 'Mermer kırıldı', 'Ay tanesi', 'Fenalaştım' gibi yorumlar yapıldı.

Hayran kitlesi oldukça geniş olan Berrak Tüzünataç, 2 Kasım 1984 yılında Yalova'da dünyaya gelmiştir.

Özel Koç Lisesi'nde eğitimin görmesinin ardından İstanbul Üniversitesi'ni kazanmıştır. İşletme bölümünden mezun olan Berrak Tüzünataç'ın ilk ekran deneyimi Number 1 TV'de haber sunmak olmuştur.



