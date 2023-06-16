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Berrak Tüzünataç çömelerek poz verdi! Derin yırtmacı olay oldu

16.06.2023 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir ekranlardan uzak olan Berrak Tüzünataç sosyal medyadaki iddialı ve cesur tarzıyla dikkat çekiyor. Kusursuz fiziği ve güzelliğiyle sık sık gündeme gelen ünlü isim son paylaşımıyla yine olay oldu. Berrak Tüzünataç derin yırtmaçlı elbisesiyle verdiği pozlara beğeni yağdı.

Berrak Tüzünataç çömelerek poz verdi! Derin yırtmacı olay oldu

Son olarak Fox Tv'de yayınlanan Kurşun dizisiyle ekranlarda yer alan Berrak Tüzünataç uzun zamandır bir projede yer almıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim iddialı tarzıyla gündemden düşmüyor.

Kusursuz fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken Berrak Tüzünataç bu defa derin yırtmaçlı elbisesiyle pozlar verdi. Tüzünataç çömelme akımına da uydu.

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Ünlü oyuncunun son paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Tüzünataç'a takipçileri; 'Yıkılıyorsun', 'Mermer kırıldı', 'Ay tanesi', 'Fenalaştım' gibi yorumlar yapıldı.

Berrak Tüzünataç 2

Hayran kitlesi oldukça geniş olan Berrak Tüzünataç, 2 Kasım 1984 yılında Yalova'da dünyaya gelmiştir.

Berrak Tüzünataç 3

Özel Koç Lisesi'nde eğitimin görmesinin ardından İstanbul Üniversitesi'ni kazanmıştır. İşletme bölümünden mezun olan Berrak Tüzünataç'ın ilk ekran deneyimi Number 1 TV'de haber sunmak olmuştur.

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Berrak Tüzünataç

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