SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya La Liga
  4. Bertuğ Yıldırım'ın geleceği hakkında sürpriz iddia! İspanyollar duyurdu...

Bertuğ Yıldırım'ın geleceği hakkında sürpriz iddia! İspanyollar duyurdu...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
16.09.2024 20:06
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz transfer döneminde Fransa'nın Rennes kulübünden İspanya La Liga ekiplerine kiralanan milli oyuncu Bertuğ Yıldırım hakkında İspanyol basınında sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Bertuğ Yıldırım

Bertuğ Yıldırım

TR Türkiye
Yaş: 22 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Getafe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Geçen sezon Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'de forma giyen Bertuğ Yıldırım, sezon başında İspanya La Liga ekiplerinden Getafe’ye kiralanmıştı.

Yeni takımıyla daha henüz iki karşılaşmada forma giyen milli oyuncu için İspanyol basınından sürpriz bir iddia geldi.

BONSERVİSİNİ ALMAYI DÜŞÜNÜYORLAR

Screenshot_7

İspanyol basınında yer alan habere göre, Getafe'nin, şimdiden milli futbolcunun bonservisini almayı düşündüğü belirtildi. Bu sezon İspanyol ekibiyle daha iki maça çıkan Bertuğ Yıldırım, bu söz konusu maçlarda sergilediği performansla teknik direktörü Jose Bordalas'ı etkilemeyi başardı. Tecrübeli çalıştırıcının çevikliğine ve oyunu okuma yeteneğine hayran kaldığı belirtildi. İspanyol teknik adamın ayrıca, 22 yaşındaki futbolcunun takımın hücum hattına büyük katkı sağlayacağını düşündüğü belirtildi.

KENDİNİ KANITLMAKA İSTİYOR

GWaKIWoXQAMjnX6

Haberin devamında ise Bertuğ Yıldırım'ın da İspanya'da kendini kanıtlamak ve bonservisinin bulunduğu Rennes'e kendisini göstermek istediği öne sürüldü.

GETAFE'YE ODAKLANDI

19fe6f8e-6f99-4bad-80df-f5a1bfe9e766-619

Aynı zamanda, Kendisini kanıtlamak isteyen Bertuğ'un Getafe'de teknik direktör Bordalas'ın sistemine ve İspanyol futbolunun temposuna uyum sağlamaya odaklandığı ifade edildi.

GETAFE'DE İKİ MAÇA ÇIKTI

gvqc7efwuaaxg0k-1724419904

Bertuğ Yıldırım, Getafe'de şu ana kadar 2 maçta forma giydi.

Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösterilen bonservisinin bulunduğu Getafe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Getafe CF ispanya la liga milli takım Bertuğ Yıldırım
En Çok Okunan Haberler
Gelin ve damada beşi bir yerde 'altın' yerine...

Gelin ve damada beşi bir yerde 'altın' yerine...

Narin cinayetinde yeni gelişme! Yenge yeniden gözaltına alındı

Narin cinayetinde yeni gelişme! Yenge yeniden gözaltına alındı

Brighton transferi sonrası ilk kez konuştu!

Brighton transferi sonrası ilk kez konuştu!

Dursun Özbek'in benim için başkanlığı bitmiştir!

Dursun Özbek'in benim için başkanlığı bitmiştir!

Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu!

Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu!

Herkes o anı konuşuyor! Arda Turan ile Caner Erkin maçın ortasında tartışmaya başladı

Herkes o anı konuşuyor! Arda Turan ile Caner Erkin maçın ortasında tartışmaya başladı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın son günü! Yıldız markalar burada

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın son günü! Yıldız markalar burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.