YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Beş litre atık yağ bir litre deterjana dönüşüyor

Beş litre atık yağ bir litre deterjana dönüşüyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 29.09.2020 10:18 | Son Güncelleme

Esenyurt Belediyesi Sıfır Atık Projesi kapsamında başlattığı çalışmayla, 5 litre atık yağ biriktiren vatandaşlara 1 litre sıvı deterjan hediye ediyor.

Esenyurt Belediyesi Sıfır Atık Projesi kapsamında başlattığı çalışmayla, 5 litre atık yağ biriktiren vatandaşlara 1 litre sıvı deterjan hediye ediyor. Ekipler ayrıca çevreye zarar vermemesi için atık pilleri de topluyor.
Esenyurt Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, bitkisel atık yağların dönüşümü için yürüttüğü atık yağ toplama çalışmalarını sürdürüyor. Sıfır Atık Projesi kapsamında başlatılan çalışmayla, lavaboya dökülmesi durumunda çevre kirliliği oluşturan atık yağlar toplanarak, vatandaşlara sıvı deterjan hediye ediliyor. Vatandaşların talebi üzerine adreslere giden ekipler, 5 litre atık yağ karşılığında 1 litre sıvı deterjan hediye ediyor.

Sağlıklı bir çevre için atık piller toplanıyor
Ekipler, çevre ve insan sağlığı açısından risk oluşturan atık pilleri de topluyor. İlçe genelindeki okul, kamu binaları, muhtarlıklara atık pillerin biriktirilmesi için kutular koyan ekipler, vatandaşların bu konuda bilinçlenmesi için el broşürleri de dağıtıyor.
Bitkisel atık yağları geri dönüşüm olarak değerlendirmek isteyen Esenyurtlular, 5 litre ve üzerinde biriktirdikleri yağları Esenyurt Belediyesi’nin 444 0 411 numaralı çağrı merkezini arayarak, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne verdikleri açık adresle kayıt oluşturabiliyorlar. Talepler doğrultusunda evlere giden ekipler, atık yağları alarak farklı alanlarda kullanılabilmesi için geri dönüşüm şantiyelerine götürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Üstsüz poz olay yarattı! Üstsüz poz olay yarattı!
Red Bull'dan yaza özel yeni lezzetRed Bull'dan yaza özel yeni lezzet
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Başkan Sayan’ın büyük projesi hayat buluyor
Başkan Sayan’ın büyük projesi hayat buluyor
Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Jandarma uygulamasında 12 silah ve 1 çalıntı araç yakaladı
Jandarma uygulamasında 12 silah ve 1 çalıntı araç yakaladı
İzmir'de bir erkek tartıştığı kadını bıçakla yaraladı
İzmir'de bir erkek tartıştığı kadını bıçakla yaraladı
ISUBÜ’lü öğrenciler ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı
ISUBÜ’lü öğrenciler ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı
İlk bin ihracatçı listesinde 18 Kayseri Firması Yer Aldı
İlk bin ihracatçı listesinde 18 Kayseri Firması Yer Aldı

İstanbul Namaz Vakitleri 29 Eylül Salı

İmsak
05:27
Sabah
06:52
Öğle
12:59
İkindi
16:18
Akşam
18:57
Yatsı
20:16

İstanbul Nöbetçi Eczaneler29 Eylül Salı

Bülent Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Ferdem Eczanesi
Arnavutkoy
Kaya Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Tuzla’da göz kamaştırıcı fırsat; ’Ticaret, konut, turizm bir arada’
Tuzla’da göz kamaştırıcı fırsat; ’Ticaret, konut, turizm bir arada’
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Beşiktaş'ta çoraplı soygun
Beşiktaş'ta çoraplı soygun
E-Devlet Kapısı'nda ilk belediye
E-Devlet Kapısı'nda ilk belediye
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.