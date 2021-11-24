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Beşiktaş 1-2 Ajax (Maç sonucu)

24.11.2021 22:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda 5. hafta mücadelesinde Beşiktaş, sahasında Ajax'a 2-1'lik skorla yenilerek puansız son sırada kaldı. Siyah beyazlıların bu sezon Avrupa defteri kapandı.

Beşiktaş 1-2 Ajax (Maç sonucu)
Rachid Ghezzal

Rachid Ghezzal

CEZ Cezayir
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda 5. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Erik ten Hag'ın çalıştırdığı Ajax'ı konuk etti.

Vodafone Park'ta oynanan mücadelede Ajax, 2-1'lik skorla kazandı. Siyah beyazlıların golünü 22. dakikada penaltıdan Rachid Ghezzal kaydetti. Ajax'ta Sebastian Haller, 54'te bu gole yanıt verdi. 69'da bir kez daha sahne alan Haller takımını öne geçirdi.

Alınan bu sonucun ardından Beşiktaş, puansız son sırada kalırken Ajax ise 15 puana yükselerek 5'te 5 yaptı ve liderliği garantiledi. Siyah beyazlıların Avrupa defteri de tamamen kapanmış oldu.

Devler Ligi'nde grubun son hafta maçında Beşiktaş, Dortmund deplasmanına gidecek. Ajax ise Sporting'i konuk edecek.

BEŞİKTAŞ'TA 5 FARKLI İSİM

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UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu beşinci hafta maçında Hollanda temsilcisi Ajax'ı konuk eden Beşiktaş, bu karşılaşmaya Spor Toto Süper Lig'deki Aytemiz Alanyaspor mücadelesine göre 5 farklı isimle çıktı.

Siyah-beyazlı takımın Sporting Lizbon'a deplasmanda 4-0 mağlup olduğu maçta kırmızı kart gören Josef de Souza, Ajax karşısında görev alamadı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, Aytemiz Alanyaspor maçında ilk 11'de oynattığı Ersin Destanoğlu, Atiba Hutchinson, Welinton ve Kenan Karaman'ı Ajax karşısında yedek soyundurdu.

Yalçın, Ajax karşılaşmasında kalede Mert Günok'a şans verdi. Sergen Yalçın ayrıca Mehmet Topal, Alex Teixeira, Francisco Montero ve Georges-Kevin N'Koudou'yu ilk 11'de görevlendirdi.

N'KOUDOU 73 GÜN SONRA 11'DE

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Ajax karşısında ilk 11'de şans bulan N'Koudou, 73 gün sonra bu fırsatı yakaladı.

Bu sezon sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan N'Koudou, son olarak Beşiktaş'ın 11 Eylül'de Spor Toto Süper Lig'de Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynadığı karşılaşmada ilk 11'de oynamıştı.

N'Koudou, Yeni Malatyaspor maçının ardından yaşadığı sakatlık nedeniyle ligde 7, Avrupa'da ise 4 karşılaşmada forma giyemedi.

Siyah-beyazlı futbolcu, sakatlığı sonrası Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında sonradan oyuna dahil oldu.

BATSHUAYI YEDEKLER ARASINDA

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Beşiktaş'ın Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynadığı maçta sakatlanan Michy Batshuayi, Ajax karşısında oyuna yedekler arasında başladı.

Sakatlığı nedeniyle ligde Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında forma giyemeyen Batshuayi, ayrıca deplasmandaki Sporting Lizbon mücadelesinde takımını yalnız bırakmıştı.

Siyah-beyazlı takımda ayrıca Salih Uçan, Can Bozdoğan, Oğuzhan Özyakup ve Necip Uysal yedekler arasında yer aldı.

Karşılaşma öncesi iki kulüp yöneticileri, dostluk yemeğinde bir araya geldi. Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri Fatih Hakan Avşar, Kemal Erdoğan, Enis Ulusoy ve Umut Şenol, Ajax Başkanı Frank Eijken ile Ajax Üst Yöneticisi Edwin van der Sar'ı dostluk yemeğinde ağırladı.

Yöneticiler, Edwin van der Sar'a günün anısına plaket ve Beşiktaş forması takdim etti.

UEFA Gençlik Ligi'nde iki takım arasında Ümraniye Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Ajax, 1-0 kazandı.

STATTA BOŞLUKLAR VAR

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Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi.

Vodafone Park tribünlerinin büyük bölümü boş kalırken, mücadeleyi 10 bine yakın taraftar izledi.

BEŞİKTAŞ'TAN GOLLÜK ATAKLAR

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Beşiktaş maçın başından itibaren galibiyeti isterken gole 10. dakikada yaklaştı. Pjanic'in pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Rosier, topu soluna çekip vuruşunu yaptı. Top direğin hemen yanından giderek yan ağlarda kaldı. 12. dakikada ise N'Koudou savunmadan topla çıkmak isterken David Neres araya girdi. Sağ çaprazdan ceza sahasına sokulup sol ayağıyla uzak direk dibine doğru vuruşunu yaptı. Top az farkla yandan dışarıya gitti.

GHEZZAL, PENALTIDAN ATTI

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  1. dakikada sağ kanattan Ghezzal'in ön direğe doğru kullandığı köşe vuruşunda Ajax savunması topu uzaklaştırdı. Beşiktaşlı oyuncular topla elle oynandığı gerekçesiyle penaltı itirazında bulundu. VAR incelemesi sonrasında ise Mehmet Topal'ın aşırtmak istediği topla Mazraoui'nin elle oynadığı tespit edildi ve penaltı kararı verildi. 22. dakikada penaltı atışını Ghezzal kalecinin soluna doğru kullandı. Onana köşeyi doğru bildi ancak bu topa dokunamadı ve top köşeden ağlara gitti.

Dakikalar 25'i gösterdiğinde Ajax gol aradı. Martinez'in ceza sahasına doğru havalandırdığı topu Montero uzaklaştırmak isterken Tadic'in önüne indirdi. Ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Tadic, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Mert Günok gole izin vermedi.

LARIN'E GOLLÜK PAS

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29'da Alex Teixeira'nın pasıyla savunmanın arkasına sarkıp sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Larin, dar açıdan yakın direk dibine doğru vuruşunu yaptı. Onana bu topu ayaklarıyla çıkarttı.

MUTLAK GOL ŞANSI

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Beşiktaş 41. dakikada mutlak golden oldu. Sağ kanatta topla buluşan Ghezzal'in ceza sahası yayına çıkarttığı topu Pjanic, bekletmeden Larin'e aktardı. Penaltı noktasında topla buluşan Larin, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Onana gole izin vermedi.

İlk yarı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle bitti.

AJAX'TAN HIZLI BAŞLANGIÇ

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Ajax'ta ikinci yarıda Daramy yerine Sebastien Haller oyuna girdi. 50. dakikada Neres'in pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Berghuis sol ayağıyla çok sert bir vuruş yaptı. Mert son anda falso alan topu tokatlamayı başardı

HALLER SKORU EŞİTLEDİ

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Dakikalar 54'ü gösterdiğinde Gravenberch'in derinlemesine pasıyla topla buluşan Tagliafico, sol çaprazdan ceza sahasına sokuldu. Kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu Haller'e çıkarttı. Haller de topu boş kaleye gönderip skoru eşitledi.

57'de sağ kanatta topla buluşan Neres'in ön direğe ortasında Haller topu kontrol edip sağ çaprazdan dönerek vuruşunu yaptı. Top üstten dışarıya gitti.

BEŞİKTAŞ'TA DEĞİŞİKLİKLER

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Sergen Yalçın mücadelede ilk hamlesini Can Bozdoğan ile yaptı. 59'da Alex Teixeira yerine Can Bozdoğan oyuna dahil oldu. 67'de ise Ghezzal yerine Batsuayi sahne aldı.

HALLER'DEN İKİNCİ GOL

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Ajax'ın yıldızı Sebastian Haller, 59. dakikada Ajax'ı öne geçirdi. Tadic'in yerden penaltı noktasına doğru kullandığı serbest vuruşta Martinez, gelişine vuruşunu yaptı. Seken top Haller'in önüne düştü. Bomboş pozisyonda arka direkte topla buluşan Haller, topu ağlara gönderdi.

MONTERO SAKATLANDI

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Beşiktaş'ta 77. dakikada Haller ile girdiği hava topu mücadelesinde sakatlık geçiren Montero, kendisini yere bıraktı. Sedye eşliğinde kenara geldi ve oyuna devam edemedi.

78'de Beşiktaş'ta Atiba, Necip ve Salih oyuna girerken Montero, Pjanic ve Mehmet Topal çıkan isimler oldular.

MERT GOLÜ ÖNLEDİ

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83'te Ajax yeniden gole yaklaştı. Sol kanattan arka direğe doğru kullanılan köşe vuruşunda Martinez kafayı vurdu. Mert, sağına çok iyi uzandı ve tokatlamayı başardı.

AJAX 2-1 KAZANDI

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda 5. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Erik ten Hag'ın çalıştırdığı Ajax'ı konuk etti.

Vodafone Park'ta oynanan mücadelede Ajax, 2-1'lik skorla kazandı. Siyah beyazlıların golünü 22. dakikada penaltıdan Rachid Ghezzal kaydetti. Ajax'ta Sebastian Haller, 54'te bu gole yanıt verdi. 69'da bir kez daha sahne alan Haller takımını öne geçirdi.

Alınan bu sonucun ardından Beşiktaş, puansız son sırada kalırken Ajax ise 15 puana yükselerek 5'te 5 yaptı ve liderliği garantiledi. Siyah beyazlıların Avrupa defteri de tamamen kapanmış oldu.

Devler Ligi'nde grubun son hafta maçında Beşiktaş, Dortmund deplasmanına gidecek. Ajax ise Sporting'i konuk edecek.


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UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Futbol Kulübü
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