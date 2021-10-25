Beşiktaş 2-1 Galatasaray (Maç sonucu)

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Beşiktaş, 2-1'lik skorla kazandı.

Galatasaray, 35. dakikada Alexandru Cicaldau'nun ceza sahası dışından attığı golle öne geçti.

Beşiktaş, 39. dakikada Umut Meraş'ın ortasında Cyle Larin'in kafa vuruşuyla eşitliği sağladı ve ilk devre 1-1 sona erdi.

Siyah beyazlılar, 64. dakikada Cyle Larin'in arka direkte vuruşuyla geriye düştüğü derbide öne geçmeyi başardı.

Galatasaray'da Mustafa Muhammed 81. dakikada penaltı vuruşunda Ersin Destanoğlu'nu geçemedi.

Galatasaray'a karşı Vodafone Park'ta oynadığı 7 maçı da kaybetmeyen Beşiktaş, 6. kez kazandı ve ligde puanını 20'ye yükseltti. Fatih Terim ile Beşiktaş'a konuk olduğu üst üste 4. maçını da yenilgiyle kapatan Galatasaray, 17 puanda kaldı.

Beşiktaş, bir sonraki lig maçında Atakaş Hatayspor'a konuk olacak. Galatasaray ise sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

PUAN DURUMU

(24) Trabzonspor

(20) Hatayspor

(20) Beşiktaş

(20) Alanyaspor

(19) Fenerbahçe

(18) Karagümrük

(17) Konyaspor

(17) Galatasaray

SERGEN YALÇIN'DAN İKİ DEĞİŞİKLİK

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting Lizbon mücadelesine göre iki farklı oyuncuyla derbi maça çıktı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, Sporting Lizbon'a 4-1 mağlup olan kadroda fazla değişikliğe gitmedi. Yalçın, Avrupa kupası maçında stoperde görevlendirdiği Welinton'u derbi karşılaşmasında yedek soyundurdu. Sergen Yalçın, Galatasaray karşısında savunmanın göbeğinde Necip Uysal'a şans verdi. Yalçın, Sporting Lizbon karşısında ilk 11'de forma giyen ama taraftarların tepkisine maruz kalan Fabrice N'Sakala'yı kadroya almadı. Derbi karşılaşmasında bu oyuncunun yerine ise sol bekte Umut Meraş forma giydi.

FATİH TERİM'DEN İLK 11'DE 3 DEĞİŞİKLİK

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray, son maça göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'nde geride kalan hafta içi Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibini 1-0 yendikleri maçta görev alan oyunculardan Ryan Babel, Barış Alper Yılmaz ve Mustafa Muhammed'i yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş derbisinde bu futbolcuların yerlerine Olimpiu Morutan, Kerem Aktürkoğlu ve Mbaye Diagne'yi sahaya sürdü. Galatasaray derbiye, Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Victor Nelsson, Marcao Teixeira, Patrick Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Olimpiu Morutan, Alexandru Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu ve Mbaye Diagne 11'i ile başladı. Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Babel, Barış Alper Yılmaz ve Mustafa Muhammed'in yanı sıra, Fatih Öztürk, Alpaslan Öztürk, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu ve Sofiane Feghouli oturdu. Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Sacha Boey ile Arda Turan ise maç kadrosunda yer almadı.

NECİP ALTI MAÇ SONRA İLK 11'DE

Derbi maçta ilk 11'de şans bulan kaptan Necip Uysal, 6 maç sonra bu şansı yakaladı. Resmi maçlarda son olarak Süper Lig'in 5. haftasındaki Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında ilk 11'de görev alan Necip, Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarında sonradan oyuna dahil oldu. Necip, Antalyaspor maçının ardından sakatlığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax ve Süper Lig'deki Adana Demirspor ile Altay maçlarında kadroda yer alamamıştı. Siyah-beyazlı futbolcu, Sporting Lizbon karşılaşmasında ise yedeklerde yer almasına rağmen şans bulamamıştı.

MBAYE DIAGNE 9 MAÇ SONRA 11'DE

Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, Galatasaray'da 9 maç aradan sonra ilk 11'de sahada çıktı. Teknik direktör Fatih Terim'in derbide forma verdiği Senegalli santrfor, son olarak ligin 3. haftasında Kasımpaşa ile oynanan maça ilk 11'de başlamıştı. Diagne, sonraki 6 lig ve 3 Avrupa Ligi karşılaşmasında ilk 11'de tercih edilmemişti.

UMUT MERAŞ LİGDE İLK KEZ 11'DE

Derbi mücadelesinde sol bekte görev alan Umut Meraş, Süper Lig'de ilk kez 11'de şans buldu. Sezon başında transfer edilen Umut, Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax maçında ilk 11'de forma giyerken, bu şansı daha önce ligde yakalayamamıştı. Transferinin ardından sakatlığı nedeniyle Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Antalyaspor ve Adana Demirspor maçlarında kadroda yer alamayan Umut, Altay ve Sivasspor karşılaşmalarında ise sonradan oyuna dahil oldu. Umut, Medipol Başakşehir maçında kadroda bulunmasına rağmen süre alamadı.

MARCAO CEZASINI BİTİRDİ

Galatasaray'da cezası biten Brezilyalı futbolcu Marcao, Süper Lig'de uzun bir aradan sonra formasına kavuştu. Süper Lig'in ilk haftasında GZT Giresunspor ile oynanan maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na uyguladığı şiddet nedeniyle kırmızı kart gören Marcao'ya, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 8 maç ceza vermişti. Brezilyalı futbolcu, Beşiktaş derbisinde ilk 11'de başlayarak ligde 8 maç son forma giydi.

BEŞİKTAŞ MAÇA ETKİLİ BAŞLADI

Beşiktaş, mücadeleye topu kontrolüne alarak ve baskıyla başladı. Galatasaray ise kazandığ toplarla direkt hücumları düşündü ve siyah beyazlı takımın savunmasını eksik yakalamayı hedefledi.

İlk 15 dakikada Beşiktaş, Galatasaray yarı sahasında büyük baskı kurarken üstünlüğünü gol pozisynuna dönüştüremedi. Galatasaray ise 15 dakikalık baskının ardından yarı sahasında paslar yaparak oyunu dengelemeye çalıştı.

CICALDAU CEZA SAHASI DIŞINDAN ATTI

İki takım da isabetli şut çekmekte zorluk yaşarken, Galatasaray ilk isabetli şutunu çektiği 35. dakikada üstünlük golünü buldu.

Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla topla buluşan Alexandru Cicaldau, ceza yayının hemen gerisinden kaleye gönderdiği düzgün şutuyla meşin yuvarlağı Ersin Destanoğlu'nun solundan köşede ağlarla buluşturmayı başardı.

Alexandru Cicaldau, Galatasaray formasıyla 3. golünü buldu.

BEŞİKTAŞ, LARIN İLE EŞİTLİĞİ SAĞLADI

Golden sonra Beşiktaş, baskısına devam etti. Sağ kanatta Ghezzal'a yapılan baskı nedeniyle sol kanatta Umut Meraş'ı kullanan Beşiktaş, golü de bu şekilde buldu.

dakikada Umut Meraş'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Cyle Larin, Fernando Muslera'dan önce davranarak altıpas içinden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı.

İlk yarı bu golle birlikte 1-1 sona erdi.

İKİNCİ YARIYA DA BEŞİKTAŞ ETKİLİ BAŞLADI

Maçın ikinci yarısına etkili başlayan taraf Beşiktaş oldu. Ghezzal ve Rosier kanadını etkili kullanmaya çalışan Beşiktaş, üst üste ataklarla Galatasaray kalesinde gol aradı.

Galatasaray'da Fatih Terim, oyuna ilk müdahalesini 64. dakikada yaptı. Taylan ve Morutan yerine Babel ve Halil Dervişoğu oyuna girdi.

CYLE LARIN YİNE ARKA DİREKTE

Bu değişikliklerden saniyeler sonra Beşiktaş, üstünlük golünü buldu.

Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Miralem Pjanic'in ceza alanına gönderdiği ortasında, ön direkten Necip Uysal'ın kafayla indirdiği topa hareketlenen Cyle Larin, arka direkte yakın mesafeden gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı.

Beşiktaş, bu golle birlikte 2-1 öne geçti.

MUSTAFA MUHAMMED PENALTIDA ERSİN'İ GEÇEMEDİ

Galatasaray, Larin'in golünden 2 dakika sonra Halil Dervişoğlu ile gole çok yaklaştı. 2-1'den sonra Beşiktaş yarı sahasında daha etkili olan Galatasaray'da Fatih Terim, oyuna ikinci kez müdahalesini yaptı ve Yedlin ile Diagne yerine Ömer Bayram ve Mustafa Muhammed oyuna girdi.

Galatasaray, değişikliklerden 1 dakika sonra penaltı kazandı.

Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda Vida'nın eline gelen top sonrası Fırat Aydınus, pozisyonu elle oynama olarak değerlendirip beyaz noktayı gösterdi.

Kazanılan penaltının başına oyuna yeni giren Mustafa Muhammed geldi. Kalenin soluna vuran Mustafa'nın vuruşunu Ersin Destanoğlu köşeden kurtarmayı başardı.

DERBİYİ KAZANAN TARAF BEŞİKTAŞ

Kalan dakikalarda Galatasaray, beraberlik golü için bastırsa da mücadeleyi 2-1'lik skorla Beşiktaş kazandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

10' dakikada Pjanic'in sağdan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

20' dakikada Larin'in ara pasında Galatasaray savunmasının uzaklaştıramadığı topla buluşan Teixeira, kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi.

31' dakikada Cicaldau'nun serbest vuruşunda meşin yuvarlak üstten farklı bir şekilde auta gitti.

35' dakikada Galatasaray üstünlük golünü buldu. Kerem'in pasıyla ceza alanı önünde topla buluşan Cicaldau, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

39' dakikada Beşiktaş skoru eşitledi. Umut'un soldan ortasında altıpasta Muslera'dan önce topa hamle yapan Larin, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 1-1.

İKİNCİ YARIDAN DETAYLAR BİRAZDAN...

