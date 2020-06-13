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  4. Beşiktaş 4 maç sonra mağlup oldu

Beşiktaş 4 maç sonra mağlup oldu

İSTANBUL HABERLERİ  | 13.06.2020 23:27 | Son Güncelleme

Beşiktaş 4 maç sonra mağlup oldu

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 27. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın hamleleri karşılığını bulmadı.

İlk yarıda 2-0 geriye düşen siyah-beyazlı takım, ikinci yarıya Güven Yalçın-Adem Ljajic ve Abdoulay Diaby-Georges-Kevin N'Koudou değişikliği ile başladı. Beşiktaş, ikinci yarının ilk dakikalarında peş peşe pozisyonlar bulsa da skoru lehine çeviremedi.

Maçın 68. dakikasında Ljajic, siyah-beyazlı ekibin tek golünü kaydetti.

Sergen Yalçın ilerleyen dakikalarda ise Jeremain Lens, Umut Nayir ve Caner Erkin'e görev verdi.

- Beşiktaş 4 maç sonra yenildi

Siyah-beyazlı ekibin Fraport TAV Antalyaspor'a 2-1 mağlup olması 4 maçlık yenilmezlik serisinin de sonu oldu.

Medipol Başakşehir ile oynanan karşılaşmada rakibine 1-0 mağlup olduktan sonra oynadığı maçlarda Trabzonspor ve Galatasaray ile berabere kalan Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü'nü 2-1'lik skorlarla mağlup etmişti.

- Fraport TAV Antalyaspor seriyi uzattı

Siyah-beyazlı takım karşısında deplasmanda 3 puan almayı başaran Fraport TAV Antalyaspor, yenilmezlik serisini 9 maça yükseltti.

Kırmızı-beyazlı ekip, dörder galibiyet ve beraberlik aldığı serinin ardından galibiyet sayısını 5 yaptı ve bu süreçte Beşiktaş'ın yanı sıra Yukatel Denizlispor, Kasımpaşa, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Demir Grup Sivasspor'u mağlup etti.

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