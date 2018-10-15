Beşiktaş'ta Adriano şoku! 3-4 hafta yok

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak Beşiktaş'ta sakatlıklar can sıkmaya başladı. Beşiktaş'ta Adriano ve Ljajic'in Göztepe maçında oynayamayacağı belirtildi.

Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada U21 ile oynanan maçta sakatlanan Adriano Correia’nın sol diz iç yan bağ ve kapsülünde gerilmeye bağlı ödem tespit edildiği ve tedavisine başlandığı ifade edildi. Adriano'nun en az 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Beşiktaş Kulübü geçtiğimiz günlerde de Adem Ljajic'in Belgrad'da sağ kasık adelesindeki yırtık nedeniyle tedavi gördüğüni duyurmuştu. Gelinen noktada Adriano ve Ljajic'in Göztepe karşılaşmasında forma giyemeyeceği belirlendi.

