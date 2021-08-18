Beşiktaş'a Alex Teixeira müjdesi

Beşiktaş 'ın uzun uğraşlar sonunda kadrosuna kattığı ancak karantina süreci sebebiyle Çaykur Rize mücadelesinde forma giyemeyen Teixeira'nın geçtiğimiz günlerde karantina süreci sona ermiş ve takımla çalışmalara başlamıştı.

LİSANSI ÇIKTI

Beşiktaş'ın yeni yıldızının Süper Lig 'in ikinci haftasında oynanacak olan Gaziantep FK maçında oynamaması için hiçbir engel kalmadı. Siyah-Beyazlılar, Alex Teixeira'nın lisansını çıkardı.

Gaziantep FK-Beşiktaş mücadelesi cumartesi günü 21.45'te oynanacak.

