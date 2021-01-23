Beşiktaş'a müthiş Diego Costa önerisi

Fatih Karagümrük'ü 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup eden Beşiktaş, devre arası transfer döneminde kadrosuna bir golcü oyuncu katmak için görüşmelerini sürdürüyor. Brezilyalı yıldız Hulk ile görüşmelerini sürdüren siyah beyazlı takıma sürpriz bir isim önerildi.

Bu isim bonservisi elinde olan Diego Costa… 32 yaşındaki golcü 6 aylığına Beşiktaş’a önerildi. Siyah-beyazlı yönetim, maliyeti konusunda görüşmelerini sürdürüyor. Deneyimli isim, son olarak Atletico Madrid’de forma giyerken yollarını ayırmıştı. Yıldız oyuncu, sezonun ilk yarısında İspanyol kulübünde 7 maçta 2 gol attı.

1 MİLYON EURO ÖNERİLECEK

Siyah beyazlı takımın golcü listesinin ilk sırasında Hırvat forvet Mario Mandzukic bulunuyordu. Beşiktaş, 6 aylık süreç için tecrübeli golcüye 1 milyon Euro teklif etmişti. Ancak Mandzukic 2 milyon Euro isteyince bu transfer gerçekleşmemişti. Kara Kartal, Hulk ve Diego Costa görüşmelerinde de maliyet olarak üst seviyeyi 1 milyon Euro olarak belirlemiş durumda. Siyaz beyazlı takım bu rakamı kabul edecek bir yıldız golcü ile sözleşme imzalayacak. Görüşmelerin kısa sürede netleşmesi bekleniyor.

(AKŞAM)