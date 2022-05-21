Beşiktaş alarm veriyor! Konyaspor 1 puanı aldı kaçtı, Valerien Ismael de çare olmadı...

Süper Lig ve Türkiye Kupası'ndan sonra Avrupa'ya gitme hedefinden sapan ve bir iddiası kalmayan Beşiktaş, kapanışı evinde yaptı. Kara Kartal, sezonun son maçında Konyaspor'u ağırladı. Valerien Ismael'in öğrencileri, rakibini devirip Vodafone Park’ta binlerce taraftarları önünde sezonu 3 puanla kapatmak istiyordu. İlhan Palut yönetiminde sezonun flaş takımı olan ve 67 puanla 3. basamakta bulunan Konyaspor ise zorlu deplasmanda kazanıp kapanışı moralli yapmayı hedefliyordu. Kıyasıya geçen karşılaşma 1-1 sonuçlandı ve ligin son haftasında puanlar paylaşıldı.

İLK GOL SON ANLARDA GELDİ

Karşılaşmanın ilk yarısının sonlarında Konyaspor, deplasmanda Rahmanovic'in golüyle 1-0 öne geçti. Sol kanattan Michalak topla birlikte sıfıra indi. Polonyalı futbolcu ceza sahasına ortasını gönderdi. Arka direkte boş pozisyonda olan Rahmanovic şutunu attı ve topu filelere gönderdi.

UZATMALARDA GOL GELDİ

90+1'de Beşiktaş, Kenan Karaman'ın golüyle durumu 1-1'e getirdi. Sol köşeden Ghezzal'in gönderdiği ortaya ceza sahası içerisinde Kenan Karaman kafa vuruşunu yaptı ve takımına eşitliği getiren golü kaydetti.

42. KEZ KARŞILAŞTILAR

Beşiktaş ile İttifak Holding Konyaspor, yaptıkları bu maçla lig tarihinde 42. kez karşı karşıya geldi.

Beşiktaş, geride kalan 41 karşılaşmanın 23'ünü kazandı, 12'sinde berabere kaldı, 6'sını yitirdi.

Lig müsabakalarında Beşiktaş'ın 80 golüne, Konyaspor 38 golle karşılık verdi.

Bu sezonun ilk yarısında oynanan maçta İttifak Holding Konyaspor evindeki karşılaşmayı 1-0 kazandı.

BEŞİKTAŞ SON 20 MAÇIN 9'UNU KAZANDI

Beşiktaş, galibiyet sayısında genelde açık ara üstünlük kurduğu Konyaspor'u son 20 maçın 9'unda mağlup etti.

Söz konusu karşılaşmalarda rakibiyle 7 kez berabere kalan siyah-beyazlı ekip, 4 defa sahadan mağlup ayrıldı.

Bu arada iki takım arasındaki 41 lig maçının 15'inde Konyaspor, 5'inde ise Beşiktaş gol atmayı başaramadı.

BEŞİKTAŞ EVİNDEKİ 20 MAÇIN 16'SINI KAZANDI

Beşiktaş, Konyaspor ile ligde ev sahibi takım sıfatıyla yaptığı 20 maçın 16'sını kazandı, 2'sinde berabere kaldı, 2 müsabakayı ise kaybetti.

Evinde Konyaspor'a 49 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde 12 gol gördü.

Beşiktaş, sahasında son 6 randevuda puan kaybı yaşamadı. 2014-2015 sezonunda evinde Konyaspor'a 1-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, iç sahadaki son 6 maçı kazanmayı başardı. Söz konusu 6 karşılaşmada 18 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 3 gol gördü.

GEÇEN SEZON İSTANBUL'DA YAPILAN MAÇI BEŞİKTAŞ 1-0 KAZANDI

Bu arada Beşiktaş'ın cezası nedeniyle 2003-2004 sezonunda İstanbul'da yapılması gereken lig maçı İzmir'de oynanmış ve 1-1 berabere sonuçlanmıştı. Siyah-beyazlılar, yeni stadının yapımı aşamasında 2014-2015 sezonunda Ankara'da yaptığı müsabakada ise rakibine 1-0 mağlup oldu.

BEŞİKTAŞ'TAN TARİHİ FARK

Beşiktaş, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden birini, 1992-1993 sezonunda İstanbul'daki maçta 7-0'lık sonuçla Konyaspor karşısında aldı.

Beşiktaş karşısında 4 galibiyetini tek farklı skorlarla elde eden Konyaspor, geçen sezonun ilk yarısında rakibine 4-1 üstünlük kurarak en farklı galibiyetine imza attı.



