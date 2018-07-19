Beşiktaş Atiba Hutchinson ile yeni sözleşme konusunda anlaşamadı!

Beşiktaş'ta sözleşmesi sona veren Atiba Hutchinson, Siyah Beyazlı ekibin yaptığı son teklifi de reddetti. Siyah Beyazlı ekibin, yıllık 650 bin euro garanti ücret ve puan başına 5 bin euro teklifini reddeden Atiba, ayrılık kararını yönetime bildirdi.

Atiba ile ilgilenen en ciddi ekip ise Antalyaspor. Teknik direktörlüğe Bülent Korkmaz'ı getiren Akdeniz ekibi, Atiba ile biran görüşmelere başlayıp bu transferi noktalamak istiyor.

2013-2014 sezonun başından PSV Eindhoven'dan bedelsiz olarak transfer olan Kanadalı oyuncu, son 5 yıldır Beşiktaş forması giyiyordu. Gösterdiği performans ile siyah beyazlı takımın unutulmaz oyuncuları arasına giren Atiba, Beşiktaş'ın elde ettiği son 2 şampiyonlukta önemli pay sahibi olmuştu.

35 yaşındaki oyuncu 187'si 11'de olmak üzere Beşiktaş forması giydiği 194 maçta 9 gol attı.

(Fanatik)

