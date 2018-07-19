Beşiktaş Atiba Hutchinson ile yeni sözleşme konusunda anlaşamadı!

Beşiktaş'ta sözleşmesi sona veren Atiba Hutchinson, Siyah Beyazlı ekibin yaptığı son teklifi de reddetti. Siyah Beyazlı ekibin, yıllık 650 bin euro garanti ücret ve puan başına 5 bin euro teklifini reddeden Atiba, ayrılık kararını yönetime bildirdi.
Atiba ile ilgilenen en ciddi ekip ise Antalyaspor. Teknik direktörlüğe Bülent Korkmaz'ı getiren Akdeniz ekibi, Atiba ile biran görüşmelere başlayıp bu transferi noktalamak istiyor.
2013-2014 sezonun başından PSV Eindhoven'dan bedelsiz olarak transfer olan Kanadalı oyuncu, son 5 yıldır Beşiktaş forması giyiyordu. Gösterdiği performans ile siyah beyazlı takımın unutulmaz oyuncuları arasına giren Atiba, Beşiktaş'ın elde ettiği son 2 şampiyonlukta önemli pay sahibi olmuştu.
35 yaşındaki oyuncu 187'si 11'de olmak üzere Beşiktaş forması giydiği 194 maçta 9 gol attı.
(Fanatik)
Beşiktaş, Fabri için Fulham'la 6 milyon euroya anlaşma sağladı!
Javier Hernandez, sevgilisi Sarah Kohan ile Miami'de görüntülendi!
Muğdat Çelik, Fatih Terim'in yüzünü güldürdü
Al Hilal, Bafetimbi Gomis için Galatasaray'la temasta
Zidane'ın Juventus'a gideceği iddia edildi
West Ham United, Beşiktaş'a Vida için teklif yaptı
Bedelli askerlikten faydalanacak futbolcular
Fenerbahçe'de Mehmet Ekici yine sakatlandı
Avrupa'da biten transferler (2018-2019 sezonu)
Cristiano Ronaldo resmen Juventus'ta
G.Saray'ın eski yıldızı Arabistan'a gitti
Burak Yılmaz ameliyat oldu! 4-5 hafta sonra sahalara dönecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum