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Beşiktaş - B36 Torshavn maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş - B36 Torshavn maçı biletleri ne kadar?

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 31.07.2018 09:54 | Son Güncelleme

Beşiktaş - B36 Torshavn maçı heyecanla bekleniyor. Siyah-beyazlı takımın taraftarları, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçı için bilet kuyruğuna girdiler. Beşiktaş, geçen hafta oynanan maçta Faroe Adaları'nın B36 Torshavn takımını 2-0 mağlup ederek İstanbul'da oynanacak rövanş öncesi avantaj yakalamıştı. Peki Beşiktaş - B36 Torshavn maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş - B36 Torshavn maçı biletleri ne kadar? İşte detaylar...

Beşiktaş - B36 Torshavn maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş - B36 Torshavn maçı biletleri ne kadar?

Beşiktaş - B36 Torshavn maçı biletleri satışa çıktı. UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ile eşleşen Beşiktaş, deplasmanda oynanan maçta 2-0 galip gelmişti. Vodafone Park'ta oynanacak rövanş maçı hakemi UEFA tarafından açıklandı. Siyah beyazlı taraftarlar, takımlarını rövanş maçında yalnız bırakmamak için biletlerini almaya başladılar. Peki Beşiktaş - B36 Torshavn maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş - B36 Torshavn maçı biletleri ne kadar? İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ - B36 TORSHAVN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda 2 Ağustos Perşembe günü Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ekibiyle evinde yapacağı karşılaşmayı, Portekizli hakem Carlos Xistra yönetecek. Vodafone Park'ta saat 21.00'de oynanacak karşılaşmada Xistra'nın yardımcılıklarını Nuno Pereira ile Nuno Miguel Silva Manso gerçekleştirecek. Vitor Fernandes Ferreira ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak. Beşiktaş - B36 Torshavn maçı D-Smart Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - B36 TORSHAVN MAÇI BİLETLERİ NE KADAR?

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, B36 Torshavn ile 2 Ağustos Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçını Vodafone Park'ta izlemek isteyen taraftarların biletlerini, "www.passo.com.tr" internet sitesi, Vodafone Park bilet satış gişesi, N’Kolay satış noktaları, Passo akıllı telefon uygulaması ve 0850 724 33 44 numaralı çağrı merkezi üzerinden alabilecekleri belirtildi.

Beşiktaş - B36 Torshavn maçı için belirlenen bilet fiyatları şöyle:

  1. kategori: 245 lira

  2. kategori: 225 lira

  3. kategori: 205 lira

  4. kategori: 195 lira

  5. kategori: 165 lira

  6. kategori: 150 lira

  7. kategori: 100 lira

  8. kategori: 90 lira

VIP ve 1903 A-E bloklar: 680 lira

1903 B-D bloklar: 750 lira

1903 C blok: 800 lira

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