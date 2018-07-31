Beşiktaş - B36 Torshavn maçı biletleri satışa çıktı. UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ile eşleşen Beşiktaş, deplasmanda oynanan maçta 2-0 galip gelmişti. Vodafone Park'ta oynanacak rövanş maçı hakemi UEFA tarafından açıklandı. Siyah beyazlı taraftarlar, takımlarını rövanş maçında yalnız bırakmamak için biletlerini almaya başladılar. Peki Beşiktaş - B36 Torshavn maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş - B36 Torshavn maçı biletleri ne kadar? İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ - B36 TORSHAVN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda 2 Ağustos Perşembe günü Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ekibiyle evinde yapacağı karşılaşmayı, Portekizli hakem Carlos Xistra yönetecek. Vodafone Park'ta saat 21.00'de oynanacak karşılaşmada Xistra'nın yardımcılıklarını Nuno Pereira ile Nuno Miguel Silva Manso gerçekleştirecek. Vitor Fernandes Ferreira ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak. Beşiktaş - B36 Torshavn maçı D-Smart Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.