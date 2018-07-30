Beşiktaş-B36 Torshavn maçını Carlos Xistra yönetecek!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda 2 Ağustos Perşembe günü Vodafone Park'ta Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ekibiyle yapacağı karşılaşmayı, Portekizli hakem Carlos Xistra yönetecek.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Vodafone Park'ta saat 21.00'de oynanacak karşılaşmada Xistra düdük çalacak. Carlos Xistra'nın yardımcılıklarını Nuno Pereira ile Nuno Miguel Silva Manso gerçekleştirecek.
Vitor Fernandes Ferreira ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.
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