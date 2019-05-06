Beşiktaş Başkan Adayı Hürser Tekinoktay, yönetimindeki 3 ismi açıkladı

Beşiktaş’ta olağan seçimli genel kurul pazar günü yapılacak. Başkan Fikret Orman’a tek rakip olarak adaylığını açıklayan ve gerekli imza sayısını toplamayı başaran Hürser Tekinoktay, listesini açıklamaya başladı.
Daha önce Temuçin Tüzecan ve Asım Kantoğlu’nun, kazanması halinde kendisine danışmanlık yapacağını açıklayan Tekinoktay, yönetim kurulunda yer alacak olan ilk 3 ismi de açıkladı.
Finans sektöründe faaliyet gösteren Tamer Mert, hukukçu Doç. Dr. Emre Esen ve denizcilik sektöründe boy gösteren Engin Bayraktutan, kazanması halinde Hürser Tekinoktay’ın yönetim kurulunda yer alacak.
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