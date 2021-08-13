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Beşiktaş'a Belçikalı futbolcu Radja Nainggolan'dan kötü haber

13.08.2021 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir Beşiktaş'ın gündemindeki Radja Nainggolan, Belçika ekibi Royal Antwerp'le anlaşmaya vardı.

Beşiktaş'a Belçikalı futbolcu Radja Nainggolan'dan kötü haber

Yaz transfer sezonunun ilk günlerinden bu yana Beşiktaş'la görüştüğü iddia edilen Radja Nainggolan, son kararını Belçika'dan yana kullandı. Tecrübeli orta saha, eski Fenerbahçeli Michael Frey'in takımı Royal Antwerp'le anlaşmaya vardı.

BELÇİKA'YA DÖNDÜ

İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari'de 2 yıl süreyle kiralık oynayan Radja Nainggolan, kulübün içinde bulunduğu finansal güçlüklerden ötürü Belçika'ya geri döndü. Futbola Belçika ekibi GBA Jugend'de başlayan Endonezya asıllı futbolcu, Royal Antwerp'le 2 yıllık anlaşmaya vardı. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, "Nainggolan, Inter'den serbest kaldıktan sonra ülkesinin takımlarından Royal Antwerp'le 2 yıllığına anlaştı. Bugün, sağlık kontrollerinden geçecek" dedi.

BEŞİKTAŞ İSTİYORDU

İtalya'da uzun yıllar forma giyen Radja Nainggolan'ı Süper Lig'den Beşiktaş da istemişti. Ancak, ünlü futbolcu; İtalya'ya alıştığını belirterek Türkiye'ye gelmeye hazır olmadığını söylemişti. Nainggolan, önümüzdeki 2 yıl süreyle Royal Antwerp'te forma giyecek.

RADJA NAINGGOLAN'IN İSTATİSTİKLERİ

Endonezya asıllı ünlü futbolcu Radja Nainggolan, geçtiğimiz sezon İtalya Serie A'da Cagliari'yle 22 maça çıkarken 1 kez fileleri havalandırdı.

(AJANSSPOR)


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Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü
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